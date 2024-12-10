Крупный пожар в подольской школе попал на видео

Местные жители поделились видеокадрами и места ЧП. Судя по видео, возгорание началось на чердаке здания. Позже огонь распространился не только на крышу, но и в само здание школы. Очевидцы сообщили, что горят несколько классов.

Рядом со школой расположены многоэтажные жилые дома.

Есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальной информации пока не поступало.

Позднее в ГУ МЧС по Московской области сообщили, что загорелась кровля школы №6. Информация о пожаре поступила в оперативную смену ведомства. Предварительно, горит здание на улице Февральской, дом 30. Здесь, судя по информации из открытых источников, расположена одна из старейших школ Подольска. Источник телеканала « РЕН »сообщил, что площадь пожара составляет около 500 квадратных метров. Причины возгорания еще неизвестны.

Ранее пожар произошел в многоэтажке в Кунцеве.