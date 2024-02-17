Крупный пожар в Ижевске полностью ликвидировали

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Утром 17 февраля в районе Щукино на северо-западе Москвы столкнулись три иномарки. В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе три ребенка, им оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил источник «360».

Информация об аварии с участием Mazda, Hyundai и Nissan, которая произошла на улице Народного ополчения, 45, поступила в экстренные службы в 10:40.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы перекрыли две полосы из четырех. Экстренные службы зафиксировали разлив масла, его начали устранять подручными средствами.

Источник уточнил, что движение транспорта в этом районе затруднено, автомобили движутся на медленной скорости.

Накануне в центре Москвы произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля ДПС.