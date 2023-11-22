22 ноября 2023, 01:28

Крупный пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы попал на видео

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Нежилое здание с автомобилями загорелось на Дмитровском шоссе в Москве. Огонь охватил около 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. «360» показал кадры с места происшествия.

По данным МЧС, на северо-востоке столицы загорелось одноэтажное нежилое строение. Огонь охватил 400 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидировали.


В тушении задействовали более 50 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Реутове тушили складское помещение. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В результате возгорания на складе никто не пострадал.

Пожарные зафиксировали открытое горение по всей площади. Внутри помещения расположен автосервис, в котором на момент пожара стояли четыре автомобиля, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Пожары МЧС РФ Москва 2023
22 ноября 2023, 00:02
Пропавшую неделю назад девочку-подростка нашли мертвой в Тюмени
РИА «Новости»
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Пропавшую неделю назад девочку-подростка нашли мертвой в Тюмени. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Школьница пропала в Центральном районе города 14 ноября. О причинах смерти 16-летней девочки и обстоятельствах обнаружения тела не сообщается.

В ноябре 11-летний мальчик пропал в Иркутске после посещения кинотеатра. Школьник ходил в кино с другом, после просмотра сел на такси, но домой так и не вернулся. К его поискам приступила полиция. По словам родственников, раньше ребенок никогда не сбегал из дома.

В октябре в Тюмени 14-летний мальчик пропал по дороге в лицей. Подросток 13 октября пошел на учебу и не вернулся.

В октябре в Магнитогорске пропали сразу два подростка. Один из них, 14-летний молодой человек, 13 октября ушел с проспекта Карла Маркса и не вернулся. Другой - 13-летний мальчик - пропал за день до этого.

Тюмень Дети Волонтеры
21 ноября 2023, 23:22
Пожар разгорелся у гостиницы на севере Москвы
РИА «Новости»
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Огонь охватил склад с автомобилями у гостиницы на севере Москвы. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

Пожар разгорелся на Дмитровском шоссе у гостиницы Holiday. Приехавшие по адресу пожарные увидели, что огонь распространился на все здание склада, к которому примыкает еще одно строение. Есть угроза перекидывания огня на другие здания.

Внутри склада находятся четыре автомобиля и покрышки. Пожару присвоили первый ранг сложности. Работы на месте продолжаются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара предстоит выяснить специалистам.

Пожары Москва 2023
21 ноября 2023, 22:10
Власти опровергли сообщения о взрывах в Саках и Евпатории
РИА «Новости»
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В Саках и Евпатории зафиксировали вброс фейков о взрывах со стороны украинских спецслужб. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«На западе Крыма, как и в других районах полуострова, все спокойно», - заявил Крючков, опровергнув распространенные в Сети сведения о взрывах и «активном горении объектов» в регионе.

Советник главы Крыма призвал россиян и местных жителей доверять только официальным источникам информации.

Ранее компания «Крымэнерго» столкнулась с кибератаки на информационные ресурсы. Из-за этого начались сбои в работе личных кабинетов.

До этого Крючков сообщал о массовой атаке украинских хакеров на интернет-провайдеров в крымских городах. Аналогичная ситуация произошла на полуострове в середине сентября. Тогда россияне столкнулись с сильными перебоями интернета. Советник главы Крыма назвал данный случай беспрецедентным.

Крым Хакеры Украина
21 ноября 2023, 21:39
Мощные взрывы произошли в порту Одессы
РИА «Новости»
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Мощный удар нанесли по целям в Одессе. Над городским портом зафиксировали большой столб дыма. Информация об этом появилась в Telegram-канале военкоров «Русской весны».

«Сообщают о прилете. В районе порта было слышно два взрыва», - указали в публикации.

Крое того, в районе Вилково повреждение получила портовая инфраструктура. По объектам в дельте Дуная атаку осуществили ракетно-бомбовым вооружением. В украинских СМИ не появлялась информация о пострадавших и жертвах. Однако местных жителей призвали не покидать укрытия.

В начале ноября припортовая инфраструктура Одессы также пострадала от взрывов. Под удар попали автомобили с зерном, специальная погрузочная техника и складские помещения.

В субботу, 18 ноября, под Одессой произошло возгорание на объекте энергетической структуры. Пожарные смогли локализовать огонь.

Ракеты Одесса Взрывы Украина

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