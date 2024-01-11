Крупный пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы потушили

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Пожар на шоссе Энтузиастов, 25 начался ночью, экстренные службы вызвали в 02:09. Горело одноэтажное административно-производственное здание с большим числом арендаторов, от торговой и строительной компаний до прачечной и типографии.

Огонь, по информации источника «360», быстро распространялся из-за высокой пожарной нагрузки в здании, существовала угроза перехода на соседнюю трехэтажную постройку. Слышались хлопки. Площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. К месту тушения направили пожарный поезд.

МЧС Москвы объявило о локализации возгорания в 04:05. К 04:51 огонь полностью потушили. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Богородском округе горел цех по производству полимеров. Площадь пожара составила восемь тысяч квадратных метров