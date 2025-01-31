31 января 2025, 06:59

Крупный пожар случился в хостеле на северо-западе Москвы

РИА «Новости»
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Крупный пожар случился на крыше хостела в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, возгорание произошло на улице Сходненский тупик в хостеле на территории бывшего завода в кирпичном здании. Пламя разгорелось на крыше. В здании остались люди, прибывшие на место спасатели ищут их.

Еще возникли трудности с водоснабжением, ближайшие гидранты в 400 метрах от пожара. На место вызвали врачей, а также потребовали авиацию и пожарный поезд.

Ранее в центре Москвы вспыхнуло здание бывшего военного общежития. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание в перекрытиях на пятом этаже. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Спасатели Пожары Врачи Заводы Москва
31 января 2025, 05:45
Напавшего с ножом на пассажиров поезда дебошира задержали под Новосибирском
Freepik
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В Новосибирской области сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск задержали дебошира, напавшего с ножами на пассажиров поезда. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в поезде сообщением Томск - Адлер один из пассажиров стал проявлять агрессию к окружающим, ударил ножом мужчину и женщину», - рассказала она.

Волк добавила, что после прибытия поезда на станцию Барабинск сотрудники полиции эвакуировали пассажиров из вагона и после этого задержали подозреваемого. Пострадавших госпитализировали, а дебошира доставили в дежурную часть.

Волк также опубликовала кадры задержания, на которых видно, что подозреваемый в нападении мужчина лежал на верхней полке и отмахивался от силовиков двумя ножами.

Сотрудники Росгвардии оказали силовую поддержку полиции. В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на преступление.

Ранее следователи допросили молодого человека, ранившего трех человек в супермаркете Щелкова.

Задержания Больницы МВД РФ Сибирь Поножовщины Поезда Полиция Эвакуации
31 января 2025, 02:49
Порнозвезда погибла после секса с двумя мужчинами в Бразилии
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Порнозвезда из Бразилии выпала с балкона отеля, где проходили ее съемки. Девушку не смогли спасти, сообщило Daily Mail.

Актрису Анну Беатрис Перейру Алвес, которую поклонники знали под прозвищем Анна Полли, обнаружили под балконом гостиницы в муниципалитете Нова-Игуасу. Она получила тяжелые травмы и умерла.

Выяснилось, что девушка выпала с балкона во время съемки очередного ролика, в котором вместе с ней участвовали двое мужчин. По данным полиции, партнеры Алвес дали противоречивые показания о случившемся.

Сейчас полицейские изучают записи с камер наблюдения отеля. В ходе расследования они изъяли мобильный телефон Алвес. В качестве одной из версий назван несчастный случай. Бойфренд девушки заявил, что она упала с большой высоты.

В Австралии порнозвезда оказалась на хирургическом столе из-за «исчезнувшей» в ней анальной пробки.

После этого случая она стала реже экспериментировать с секс-игрушками.

Мужчины Секс Полиция
31 января 2025, 00:51
Десятки клещей поселились в ухе девочки
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В Малайзии врач обнаружил в ухе девочки десятки клещей. Об этом сообщило издание The Sun.

Дочь жительницы Малайзии Акилы Насир Хайфы пожаловалась на дискомфорт и боль в ухе вечером 17 января.

Женщина осмотрела ребенка самостоятельно с помощью фонарика, но не обнаружила признаков воспаления. Она решила, что, вероятно, виноват прыщ в ухе, но сказала дочери, что сходит с ней к врачу, если боль не пройдет.

На следующий день девочка пожаловалась еще и на боль в шее, но мать предложила ей немного «потянуть» ее. Женщина решила, что причина в неудачной позе во сне.

В тот день семья отправилась в детский развлекательный центр, но девочка не стала играть, что обеспокоило женщину и она снова осмотрела ее ухо. Мать заметила темные пятна возле слухового прохода и подумала, что это кровь от расчесывания.

После этого она поискала симптоматику в интернете и предположила, что виноваты клещи. В больнице врач осмотрел девочку и подтвердил, что у нее в ухе поселились десятки клещей, которых он и вычистил.

По словам матери, ее дочь часто играла с бродячими кошками рядом с домом, с которых на нее и перескочили клещи.

Ранее биолог Вадим Марьинский предупредил, что аномально теплая зима может спровоцировать досрочное пробуждение клещей и комаров.

Дети Врачи Коты
31 января 2025, 00:20
В США указали на странность в аэропорту Вашингтона в момент авиакатастрофы
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В момент столкновения пассажирского самолета American Airlines и военного вертолета в аэропорту Вашингтона находилась неполная смена диспетчеров. На эту странность обратили внимание журналисты газеты The New York Times.

По данным предварительного отчета Федерального управления гражданской авиации США (FAA), нехватка персонала повлияла на координацию самолетов. В связи с тем, что пилоты самолетов и вертолетов используют разные радиочастоты, они не всегда могут слышать друг друга.

Авторы статьи отметили, что в США наблюдается проблема дефицита диспетчеров. В аэропорту имени Рейгана в сентябре 2023 года работали 19 сертифицированных специалистов, тогда как в штате должно быть 30 человек. Из-за нехватки кадров многие диспетчеры выходят на смену шесть дней в неделю и работают по 10 часов в день.

Пассажирский самолет упал в реку Потомак во время захода на посадку при столкновении с военным вертолетом. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди жертв ЧП были тренеры Вадим Наумов и Евгения Шишкова.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном

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