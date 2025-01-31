Крупный пожар случился в хостеле на северо-западе Москвы

По его данным, возгорание произошло на улице Сходненский тупик в хостеле на территории бывшего завода в кирпичном здании. Пламя разгорелось на крыше. В здании остались люди, прибывшие на место спасатели ищут их.

Еще возникли трудности с водоснабжением, ближайшие гидранты в 400 метрах от пожара. На место вызвали врачей, а также потребовали авиацию и пожарный поезд.

Ранее в центре Москвы вспыхнуло здание бывшего военного общежития. Прибывшие на место спасатели обнаружили возгорание в перекрытиях на пятом этаже. Пожарные оперативно ликвидировали огонь.