Крупный пожар разгорелся в Виннице на Украине

Подростки сломали позвоночник первокласснику в Тюмени из-за его смеха

Группа подростков сломала позвоночник ребенку, спустив его с лестницы в Тюмени. Поводом стал конфликт на детской площадке, сообщило издание 72.ru.

По данным издания, первоклассник катался с горки вместе с другими ребятами, которые были старше его. В какой-то момент один из них упал, и мальчик над ним посмеялся. После этого старшеклассники стали его бить.

Семилетний ребенок попытался спрятаться от обидчиков в подъезде, но один из них догнал его и спустил с лестницы. После этого мальчик не смог встать самостоятельно, ему помог курьер.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы двух позвонков. Сейчас мальчик не может сидеть и посещать занятия в школе. Его мать написала заявление в полицию с требованием наказать подростков.

Ученик гимназии в Балашихе облил товарища водой, а потом вонзил ему в ухо карандаш. ЧП произошло перед продленкой. Школьные медики остановили кровотечение ребенку, после этого родители отвезли его в больницу.