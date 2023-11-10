Крупный пожар разгорелся в Виннице на Украине
Крупный пожар произошел в складских помещениях в городе Винница на западе Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
По информации агентства, огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны. Воздушная тревога в области не объявлялась.
Согласно официальным данным, в объятом огнем помещении находился склад с ламинатом.
В конце октября появилась информация о пожаре на складе в Николаевской области. Огонь распространился после нескольких взрывов. По информации представителя оперативного командования «Юг» ВСУ Натальи Гуменюк, склад довольно быстро удалось потушить. В тот же вечер в Николаевской области несколько раз сработали оповещения о воздушной тревоге.