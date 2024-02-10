Крупный пожар разгорелся в Тольятти в здании гостиничного комплекса
Здание гостиничного комплекса загорелось в городе Тольятти Самарской области. Пламя охватило 800 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.
В тушении крупного пожара в здании отеля задействовали 105 специалистов и 29 единиц техники, сообщили в министерстве. В мессенджере ведомство опубликовало кадры тушения возгорания.
По данным МЧС, в пожаре пострадали два человека.
Из здания эвакуировали 20 человек - участников фестиваля «Жигулевская миля». Еще 12 человек покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных.
В здании большое количество деревянных перекрытий, огонь быстро распространяется, отметили авторы Telegram-канала Baza.