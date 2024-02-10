10 февраля 2024, 23:51

Крупный пожар разгорелся в Тольятти в здании гостиничного комплекса

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Здание гостиничного комплекса загорелось в городе Тольятти Самарской области. Пламя охватило 800 квадратных метров, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

В тушении крупного пожара в здании отеля задействовали 105 специалистов и 29 единиц техники, сообщили в министерстве. В мессенджере ведомство опубликовало кадры тушения возгорания.

По данным МЧС, в пожаре пострадали два человека.

Из здания эвакуировали 20 человек - участников фестиваля «Жигулевская миля». Еще 12 человек покинули помещение самостоятельно до прибытия пожарных.

В здании большое количество деревянных перекрытий, огонь быстро распространяется, отметили авторы Telegram-канала Baza.

Пожары Отели Россия Фестивали
11 февраля 2024, 00:06
Взорвавший психологический центр в Элисте состоял на учете в ПНД
РИА «Новости»
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Мужчина, который подорвал неустановленное взрывное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, умер во время взрыва. Об этом сообщил Следственный комитет по Калмыкии в Telegram-канале.

По данным следователей, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. Проник в центр как клиент.

«В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», - рассказали в ведомстве.

Сотрудник центра и его родственник тяжело ранены, их госпитализировали. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее стало известно о взрыве в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» в Элисте. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело Взрывы Мужчины
10 февраля 2024, 23:19
Стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе в Казани
РИА «Новости»
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В Казани стритрейсер сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По словам очевидцев, иномарка на огромной скорости ушла в занос, который стал неуправляемым. Гонщик не справился с автомобилем и боком снес пешеходов. Еще несколько человек чудом избежали столкновения.

На машине марки BMW числится 19 штрафов. Все они - за превышение скорости. Правоохранители задержали гонщика. Информации о состоянии сбитых пешеходов пока не поступало.

Серьезная авария произошла у поселка Учулен Кемеровской области. Там столкнулись два автобуса и легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали 10 человек, троих раненых госпитализировали.

В этот же день в Северном округе Москвы столкнулись грузовик и легковая машина. Спасатели вытащили зажатых в одном из автомобилей людей. Участники ДТП отказались от госпитализации.

Казань ДТП Машины
10 февраля 2024, 22:54
Мужчина пытался напасть на двух девочек в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Неизвестный мужчина в Ростове-на-Дону попытался напасть на двух несовершеннолетних девочек. Полиция объявила нападавшего в розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.

«В отдел полиции… поступило сообщение местной жительницы, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, <…> предварительно поджидав девочек у входа», - рассказали в ведомстве.

В подъезде мужчина попытался применить к детям насилие, однако девочки закричали, и мужчина сбежал. Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Мужчину объявили в розыск.

Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе дома в Стерлитамаке. Следователи установили, что это 18-летний местный житель.

Дети МВД РФ Мужчины Полиция
10 февраля 2024, 21:00
Искореженный Ми-8 после падения в озеро Карелии сняли на видео
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Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Карелии, подняли со дна Онежского озера. В пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что тела всех членов экипажа нашли.

«Проведен допрос родственников погибших, которые признаны потерпевшими», - уточнили в СК.

Следователи назначили судебные медицинские и летно-технические экспертизы. Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Вертолет Ми-8 авиационно-спасательного центра МЧС России упал на лед Онежского озера и утонул вместе с тремя членами экипажа. Судно доставляло спортсменов на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск, но потом пропало с радаров.

Обломки вертолета обнаружили пять дней назад в 11 километрах от берега. Их не могли вытащить из-за тросов, которые рвались под весом воздушного судна. Почти 100 человек привлекали к поисковой операции.

По данным МЧС, вертолетом управляли опытные пилоты с тысячами часов налета. Причиной крушения могло стать обледенение. Но наиболее приоритетная версия - нарушение правил безопасности полетов.

Вертолеты Уголовное дело Видео Авиакатастрофы Россия Следственный комитет России

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