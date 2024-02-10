Крупный пожар разгорелся в Тольятти в здании гостиничного комплекса

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Мужчина, который подорвал неустановленное взрывное устройство в центре оказания психологической помощи в Элисте, умер во время взрыва. Об этом сообщил Следственный комитет по Калмыкии в Telegram-канале.

По данным следователей, он состоял на учете в психо-неврологическом диспансере. Проник в центр как клиент.

«В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб», - рассказали в ведомстве.

Сотрудник центра и его родственник тяжело ранены, их госпитализировали. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее стало известно о взрыве в Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива» в Элисте. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.