22 июля 2024, 16:21

Крупный пожар разгорелся в СНТ «Факел» под Астраханью

Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул на территории СНТ «Факел» в Астраханской области, площадь возгорания по фронту достигла 1,5 тысячи метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На место ЧП прибыли спасатели. По данным пресс-службы, пожар разгорелся в сухой траве и камыше, а позже перекинулся на нежилые строения. Из-за огня повреждения получили 14 зданий. В тушении пожара участвуют 60 специалистов и 24 единицы техники. Огнеборцы локализовали возгорание.

Ранее лесные пожары зафиксировали в Якутии. Из-за ЧП власти объявили эвакуацию сел, к которым приближается огонь. Площадь пожара увеличилась до 5727 гектаров, заявил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев.

Пожары МЧС РФ
22 июля 2024, 14:47
Появилось новое видео со взрывом ТЦ в Апшеронске
Соцсети
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Мощный взрыв газа прогремел утром в торговом центре в Апшеронске, клубы дыма в этот момент окутали проезжую часть. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что перед взрывом возле здания ТЦ проехал белый грузовик. Через несколько секунд в доме взорвалась газо-воздушная смесь, и значительную часть проезжей части заволокло дымом.

ЧП произошло на улице Ворошилова. Из-за взрыва обрушились некоторые строительные конструкции, разгорелся пожар. Пострадали как минимум четыре человека , полностью сгорела аптека. СК возбудил дело по статье об оказании небезопасных услуг. На место прибыли пожарные, полиция и скорая помощь.

Пожары Газ Взрывы Видео
22 июля 2024, 13:46
Очередь на подходах к Крымскому мосту достигла почти тысячи автомобилей
РИА «Новости»
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Очередь на подходах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи достигла 960 автомобилей, время ожидания составляет около двух часов. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра по ситуации на переправе.

По его данным, со стороны Тамани ожидают въезда в Крым 540 автомобилей, а из Керчи в Краснодарский край хотят въехать 420.

Позже информационный центр опубликовал схему , на которой описал наиболее удобное время для проезда через мост. Он рекомендовал проезжать его в вечернее или ночное время, а также выбирать для проезда середину или конец недели.

Неделю назад очередь на подходах к мосту оказалась столь велика, что попала на видео. Своей очереди на проезд ожидали почти 1500 автомобилей, а время ожидания со стороны Тамани достигало трех часов.

Крымский мост
22 июля 2024, 13:32
В Башкирии подтопило придомовые территории из-за разлива реки
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Сотрудники МЧС откачивают воду после разлива реки в городе Туймазы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления министерства по Республике Башкортостан.

По информации спасателей, из берегов вышла река Туймазинка. Произошло это из-за обильных дождей, прошедших в регионе. Сотрудники МЧС, городские и республиканские власти откачивают воду с придомовых территорий. Уровень воды постепенно идет на спад.

По заверению министерства, эвакуация жителей с подтопленных территорий не требуется, ситуация находится на контроле.

В апреле районная администрация в Челябинской области нашла необычную причину , приведшую к размыву насыпной дороги через реку.

Башкирия МЧС РФ Реки
22 июля 2024, 13:08
Сгорели заживо. Появилось видео с места смертельного квеста в Махачкале
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Две девушки-студентки в компании друзей отправились на хоррор-квест в Махачкале, однако выбраться оттуда живыми им не удалось: они сгорели. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожар произошел в ночь на 22 июля в «Доме ужасов». Две пары - девушки с парнями - пришли развлечься и пощекотать себе нервы. Выбор пал на игру, во время которой посетителей приковывают наручниками, пугают бензопилой и огнем, а их задача - выбраться.

Сотрудник заведения, выполняя часть сценария, поджег специальную перчатку и отбросил ее. Но она упала рядом с заправленными бензопилами. Вспыхнуло пламя.

Огонь распространялся слишком быстро, а студентки были прикованы к стульям, им не удалось выбрать самостоятельно, сообщило издание 63.ru. Одна из девушек умерла практически сразу, вторую доставили в больницу с 97% ожогами тела. Через некоторое время пострадавшая тоже скончалась.

Мэр Махачкалы Юсуп Умавов принес соболезнования близким погибших при пожаре девушек.

«Трудно подобрать слова в моменты трагедий, особенно когда гибнут молодые люди», - написал он в своем Telegram-канале.

В произошедшем разбираются сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Уголовное дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Прокуратура Дагестана взяла его расследование на свой контроль.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов призвал запретить хоррор-квесты. Он подчеркнул, что они становятся местами чрезвычайных происшествий: участников квестов избивают до полусмерти, часто происходят пожары или блокирование дверей.

Уголовное дело Дагестан Пожары Больницы Видео

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