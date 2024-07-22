Крупный пожар разгорелся в СНТ «Факел» под Астраханью

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На место ЧП прибыли спасатели. По данным пресс-службы, пожар разгорелся в сухой траве и камыше, а позже перекинулся на нежилые строения. Из-за огня повреждения получили 14 зданий. В тушении пожара участвуют 60 специалистов и 24 единицы техники. Огнеборцы локализовали возгорание.

Ранее лесные пожары зафиксировали в Якутии. Из-за ЧП власти объявили эвакуацию сел, к которым приближается огонь. Площадь пожара увеличилась до 5727 гектаров, заявил глава Верхневилюйского района Валерий Николаев.