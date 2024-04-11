Крупный пожар разгорелся в производственном здании в Удмуртии

Возгорание складского здания произошло в Ижевске.

«Предварительно, 36 человек эвакуировались самостоятельно. По данным администрации, еще один человек может быть внутри», - уточнило министерство.

В пресс-службе также добавили, что спасатели не допустили распространения огня на соседние здания. К тушению пожара привлекли более 80 человек, а также 27 единиц техники.

Ранее пожар произошел в частном доме в Челябинской области. Площадь возгорания достигла 84 квадратных метров, погибли два человека - мужчина и женщина.

В Пермском крае пожар в многоквартирном доме в селе Усть-Качка унес жизнь одного человека. При этом 15 жильцов самостоятельно эвакуировались из горящего дома.