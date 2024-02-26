Крупный пожар разгорелся на складе в Подольске

Замдиректора расположенного в центре Москвы ресторана KFC потребовал от руководства 180 тысяч рублей в качестве платы за отказ от распространения видео с крысами, которые бегают по кухне заведения. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Авторы материала уточнили, что сотрудник предприятия проработал два года в этой должности. В октябре прошлого года он признался в том, что виновен в появлении недостачи в размере 200 тысяч рублей, и пообещал возместить ущерб.

Вместо этого он записал несколько видео с установленных на кухне точки питания камер наблюдения со снующими по ней грызунами и отправил записи топ-менеджерам официальных представителей ресторанов KFC в России. После получения денег шантажиста задержали.

Ранее HR-эксперт Светлана Чурусова рассказала, что обращаться к руководству с просьбой о повышении нужно правильно. Не стоит превращать этот разговор в требование, шантаж и манипуляции.