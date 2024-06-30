30 июня 2024, 10:21

Крупный пожар разгорелся на складе досок в Иркутской области

Пресс-служба МЧС
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Крупный пожар произошел на складе готовой продукции на лесопильном производстве в Братске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь распространяется на складе досок на шести тысячах квадратных метрах. Огнеборцы приступили к тушению пожара, для его ликвидации задействовали 26 специалистов и девять единиц техники. МЧС опубликовало видеозапись с ЧП. На кадрах видно, что огонь охватил одно здание, а также часть открытого склада досок.

Ранее пожар вспыхнул на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Объект загорелся ночью , возгоранию присвоили второй ранг опасности. Приехавшие на место спасатели зафиксировали открытое горение емкостей. По информации МЧС, никто не пострадал.

Площадь открытого горения составила 500 квадратных метров. Пожарные локализовали возгорание и продолжили ликвидировать последствия ЧП.

Пожары Иркутская область МЧС РФ
30 июня 2024, 10:54
Полицейские в Ленобласти сняли поругавшуюся с бойфрендом девушку с парапета моста
Пресс-служба МВД
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Полицейские в Ленинградской области сняли с парапета моста 23-летнюю девушку, которая расстроилась из-за ссоры с бойфрендом. Об этом сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Сотрудники дорожной инспекции патрулировали территорию в городе Кириши 28 июня. Они заметили, что девушка перелезла через металлическое ограждение моста, и попытались наладить с ней контакт. Поначалу она была подавлена и отказывалась лезть обратно - объяснила, что поссорилась со своим молодым человеком. Однако полицейские сумели найти нужные слова, чтобы поддержать девушку и уговорить вернуться в безопасное место.

Сотрудники инспекции отвезли ее на своей машине в отдел полиции и вызвали туда медиков. Местную жительницу госпитализировали.

Ранее сообщалось, что 29 июня мужчина в Москве устроил пожар на крыше и рухнул с нее. По словам очевидцев, после падения он подавал признаки жизни. О дальнейшей его судьбе ничего неизвестно.

Ленинградская область МВД РФ Полиция
30 июня 2024, 09:56
Техническая неисправность. Перевозчик — о причинах задержки самолета из Внукова
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Пассажиры, собиравшиеся лететь в Анталью из московского аэропорта Внуково, пожаловались на многочасовую задержку рейса — его постоянно переносят на полчаса. Как рассказали 360.ru в авиакомпании Azur Air, вылет отложили из-за технической неисправности самолета.

«Авиакомпания была вынуждена задержать рейс ZF-1003 из-за выявления технической неисправности самолета. Принято решение об использовании резервного воздушного судна», - добавили в компании.

Там заверили, что на время ожидания рейса пассажирам предоставили услуги «в соотвествии с федеральными авиационными правилами».

«Вылет рейса запланирован на 09:30 по московскому времени», - добавили в авиакомпании.

На сайте аэропорта есть информация о том, что в 09:30 в Анталью должен был вылететь самолет авиакомпании «Победа». В 09:40 появилась информация о том, что на него закончилась посадка, а чуть позже оказалось, что его тоже задержали - до 10:00.

Пассажиры в Турции жаловались, что им пришлось провести около часа в раскаленном самолете. Было душно, не работали кондиционеры, людям не раздали воду - пришлось делиться друг с другом остатками своих запасов.

Турция Самолеты Авиакомпании Аэропорт Внуково
30 июня 2024, 08:03
Грузовик наехал на детей в Сахалинской области, пострадали четверо
Пресс-служба Следственного комитета
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В селе Взморье в Сахалинской области грузовик наехал на четырех детей, которые шли по краю проезжей части. Трех девочек пришлось госпитализировать, одна из них в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

По предварительным данным, мужчина был пьян. В пресс-службе СУ СК по региону уточнили, что четвертый пострадавший ребенок находится на амбулаторном лечении. Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи назначили судебные экспертизы. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте.

Борьба за жизнь одной из пострадавших шла всю ночь, уточнили в Минздраве Сахалинской области.

Ее несколько часов оперировали, теперь проводится гемотрансфузия (суть процедуры во внутривенном введении в организм донорской крови или ее компонентов). Состояние двух других детей оценили как среднетяжелое, их срочно транспортировали в детскую областную больницу.

«Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», - подчеркнули в пресс-службе Минздрава по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего водителя. Его заподозрили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.

«Одна из пострадавших девочек до сих пор находится в тяжелом нетранспортабельном состоянии в Долинской больнице. <…> Поручил привлечь лучших специалистов. Из областных медучреждений в район направлены сосудистый хирург и реаниматолог», - рассказал глава региона.

По информации Госавтоинспекции области, авария произошла в 21:40 29 июня. Водитель Toyota Dyna ехал по улице Приморской, не справился с управлением и сбил четырех пешеходов, которым было от восьми до 12 лет. Полицейские начали проверку по факту аварии.

Уголовное дело Дети Грузовики ДТП СК РФ Следственный комитет России
30 июня 2024, 07:39
Спасатели справились с огнем на площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде
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Спасатели справились с огнем на производственной площадке по утилизации отходов в Нижнем Новгороде. Открытое горение ликвидировали на площади 500 «квадратов», сообщила пресс-служба управления МЧС по региону около 06:30.

«В настоящее время пожар локализован и ликвидировано открытое горение на площади 500 квадратных метров», - говорится в заявлении.

Спасатели работают над полной ликвидацией последствий пожара. Никто не погиб и не пострадал.

Площадка на Московском шоссе заполыхала ночью. Прибывшие пожарные обнаружили, что горят емкости.

Ранее, 29 июня, возгорание произошло в многоэтажном доме в Москве на Алтуфьевском шоссе. Пламя охватило территорию в 10 квадратных метров. По данным источника 360.ru, пожар в разной степени затронул три квартиры. Его потушили, сведений о пострадавших не поступало.

Спасатели Пожары МЧС РФ

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