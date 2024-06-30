Крупный пожар разгорелся на складе досок в Иркутской области

В селе Взморье в Сахалинской области грузовик наехал на четырех детей, которые шли по краю проезжей части. Трех девочек пришлось госпитализировать, одна из них в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи, сообщил губернатор Валерий Лимаренко в Telegram-канале.

По предварительным данным, мужчина был пьян. В пресс-службе СУ СК по региону уточнили, что четвертый пострадавший ребенок находится на амбулаторном лечении. Устанавливаются обстоятельства аварии, следователи назначили судебные экспертизы. Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте.

Борьба за жизнь одной из пострадавших шла всю ночь, уточнили в Минздраве Сахалинской области.

Ее несколько часов оперировали, теперь проводится гемотрансфузия (суть процедуры во внутривенном введении в организм донорской крови или ее компонентов). Состояние двух других детей оценили как среднетяжелое, их срочно транспортировали в детскую областную больницу.

«Тактика лечения обрабатывается в постоянном режиме, по результатам состояния. Контроль за показателями осуществляют ведущие специалисты, врачи делают все возможное для спасения жизни ребенка», - подчеркнули в пресс-службе Минздрава по региону.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего водителя. Его заподозрили в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 264 УК РФ). Максимальная санкция - семь лет лишения свободы.

«Одна из пострадавших девочек до сих пор находится в тяжелом нетранспортабельном состоянии в Долинской больнице. <…> Поручил привлечь лучших специалистов. Из областных медучреждений в район направлены сосудистый хирург и реаниматолог», - рассказал глава региона.

По информации Госавтоинспекции области, авария произошла в 21:40 29 июня. Водитель Toyota Dyna ехал по улице Приморской, не справился с управлением и сбил четырех пешеходов, которым было от восьми до 12 лет. Полицейские начали проверку по факту аварии.