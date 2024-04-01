Крупный пожар произошел в Екатеринбурге

Мать пациента напала на медицинского психолога 1-го детского нейрореабилитационного отделения Федерального детского реабилитационного центра «Кораблик» Дмитрия Крючкова. Пострадавший предоставил «360» видео, на котором женщина в инвалидной коляске кидает в него стулья. Он также показал документы из травмпункта о том, что у него диагностировали ушибы.

«Причин нападения нет, она в целом со всеми ведет себя так в этом учреждении, просто мне удалось это заснять. Во всех других реабилитационных центрах, насколько нам известно, она ведет себя так же. Непонятно, почему все это скрывается. <…> Она оскорбляет персонал, с которым сталкивается. Я пришел на рабочее место, она въехала на коляске в кабинет, стала меня оскорблять, угрожать. Я достал телефон, чтобы зафиксировать это и показать руководству, что происходит, и она начала кидаться в меня стульями. Попала в плечо и в руку», - сообщил Крючков.

По словам врача, все это происходило при трех свидетелях, позже подошли еще два охранника. Женщина пыталась кидаться и на его коллег, которые пытались ее успокоить, била их руками, добавил он.

Точка кипения «Она принимает психотропные таблетки, но у меня документальных нет подтверждений - это детская больница. <…> Дети здесь идут по неврологическим диагнозам. <…> С ребенком этой мамы работают, ему все [необходимое] дают. Дело не в нем, а в ней. Она терроризирует персонал и, по-моему, даже руководство. Уже до точки кипения дошло», - посетовал собеседник «360».

По его словам, она попадает вместе с ребенком в реабилитационный центр уже в четвертый раз, причем ей позволили оставаться там на 35 дней, хотя в основном пациентам, за исключением очень тяжелых лежачих, дают по 10–14.

«Она требует больше, агрессивная, нарушает общественный порядок. У нее эпилепсия, припадки случаются каждый день. Она оставляет ребенка персоналу и уезжает по делам. Руководство ей это разрешает, персонал ухаживает за ребенком, хотя вообще в его полномочия это не входит. Идут постоянные запугивания - если что, в Минздрав едет и в органы», - подчеркнул медицинский психолог.

Он отметил, что матери других пациентов тоже жалуются на эту женщину.