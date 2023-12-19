Крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе

Источник «360» уточнил, что возгорание произошло в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада». На видео, снятом с места ЧП, полыхал огонь, а клубы черного дыма поднимались в небо.

Накануне в Мытищах в одной из квартир ЖК «Новое Медведково» при пожаре погибли мать и ребенок. Причиной возгорания стала аварийная электропроводка.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в доме №51. К 15:20 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.