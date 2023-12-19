19 декабря 2023, 18:10

Крупный пожар произошел в частном доме в Одинцовском округе

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Днем 19 декабря в селе Лайково Одинцовского городского округа загорелся частный дом. Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к тушению огня. Об этом сообщили в МЧС Московской области

Источник «360» уточнил, что возгорание произошло в частном секторе возле ЖК «Гусарская баллада». На видео, снятом с места ЧП, полыхал огонь, а клубы черного дыма поднимались в небо.

Накануне в Мытищах в одной из квартир ЖК «Новое Медведково» при пожаре погибли мать и ребенок. Причиной возгорания стала аварийная электропроводка.

В ведомстве уточнили, что возгорание произошло в доме №51. К 15:20 пожарные ликвидировали открытое горение на площади 60 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.

Одинцово Пожары
19 декабря 2023, 17:43
Кинооператор Гринякин едва не сгорел в машине в центре Москвы
РИА «Новости»
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Автомобиль Land Cruiser известного кинооператора Игоря Гринякина загорелся в центре Москвы вечером в понедельник, 18 декабря. Машину удалось потушить благодаря прохожим. О происшествии он рассказал в беседе с «360».

Гринякин сообщил, что с пятью детьми направлялся в кинотеатр «Октябрь», чтобы посмотреть премьеру снятого им фильма. Там, на парковке, и произошел пожар.

«Ехали на премьеру, высадил детей, они пошли в сторону кинотеатра. Начал парковать машину, и она вспыхнула внутри», - уточнил оператор.

Он добавил, что серьезно не пострадал и предположил, что причиной возгорания стала неисправная проводка.

«Просто пальцы обжег, а так все хорошо. Машину удалось потушить, спасибо москвичам», - сказал Гринякин.

В итоге, автомобиль не получил серьезных повреждений. Пострадала лишь обшивка салона, площадь пожара составила два квадратных метра.

Двадцать лет назад оператор и многократный обладатель «Золотого Орла» чудом спасся из Кармадонского ущелья, где во время схода лавины погибла съемочная группа Сергея Бодрова.

Кино Москва 2023
19 декабря 2023, 15:57
Ребенок попал в больницу Петербурга после падения ледяной глыбы на коляску
РИА «Новости»
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Большой кусок льда упал на мать и двухлетнюю девочку в коляске во время прохода по тротуару на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города.

Чиновники уточнили, что лед упал с крыши дома и ударил ребенка по голове.

«Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса», - подчеркнули в пресс-службе.

Прибывшие на место врачи забрали пострадавшую в больницу имени Раухфуса. На место прибыли сотрудники Следственного комитета для проведения проверки.

В минувший понедельник, 18 декабря, обвалившиеся с крыши дома снег и лед стали причиной гибели мужчины в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Убитого предварительно назвали дворником, но после выяснилось, что к коммунальным службам он не имел отношения.

Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Криминалисты назначили серию экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.

Санкт-Петербург Дети
19 декабря 2023, 14:55
Труп мужчины извлекли из коллектора на юго-востоке Москвы
РИА «Новости»
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Труп мужчины вытащили из коллектора глубиной в семь метров в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы. Об этом «360» сообщил источник из экстренных служб.

По его информации, в коллекторе теплотрассы нашли тело мужчины без определенного места жительства со следами разложения. Точная причина его смерти пока неизвестна.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия работают Мосводоканал, Мосгаз и Следственный комитет для установления точных причин и обстоятельств.

Ранее труп мужчины достали из пруда в районе Южное Бутово. Водолазы вытащили его из водоема на Дачной улице. К специалистам за помощью обратился житель столицы, чтобы найти в пруду своего брата.

Москва 2023
19 декабря 2023, 12:54
Атаку беспилотника отразили в Одинцове
РИА «Новости»
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В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что никто не пострадал.

«Силами ПВО в Одинцовском городском округе отражена атака беспилотника», - объявил он.

Экстренные службы, по словам мэра, выехали к месту происшествия. Сергей Собянин сообщил, что на месте падения обломков дрона разрушений не зафиксировали, медпомощь не потребовалась.

Российские военные 19 декабря перехватили беспилотники в Козельском районе Калужской области и трижды в Брянской области.

В Одинцовском городской округе сбили беспилотник. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале , что никто не пострадал.

Одинцово Беспилотники Сергей Собянин Атака беспилотников в Москве и Подмосковье

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