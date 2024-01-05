Крупный пожар произошел в больнице в Германии, есть погибшие

По данным агентства, жертвой пожара стал один человек, еще шестеро получили серьезные травмы. В полиции добавили, что еще несколько человек получили легкие ранения.

Более подробную информацию о состоянии пострадавших, а также о причинах возгорания в медицинском учреждении журналисты не привели.

Ранее возле немецкого города Рутс загорелся крупнейший в стране парк развлечений. В момент ЧП в нем находилось порядка 25 тысяч посетителей. В порту Дуйсбурга горела свалка металлолома.