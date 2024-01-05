05 января 2024, 09:04

Крупный пожар произошел в больнице в Германии, есть погибшие

РИА «Новости»
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Вечером 4 января пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцен, федеральной земле Нижняя Саксония. Об этом сообщило AFP со ссылкой на местную полицию.

По данным агентства, жертвой пожара стал один человек, еще шестеро получили серьезные травмы. В полиции добавили, что еще несколько человек получили легкие ранения.

Более подробную информацию о состоянии пострадавших, а также о причинах возгорания в медицинском учреждении журналисты не привели.

Ранее возле немецкого города Рутс загорелся крупнейший в стране парк развлечений. В момент ЧП в нем находилось порядка 25 тысяч посетителей. В порту Дуйсбурга горела свалка металлолома.

Германия Пожары
05 января 2024, 07:50
Три человека погибли при лобовом столкновении двух иномарок в Приморье
РИА «Новости»
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Три человека, включая ребенка, стали жертвами ДТП с участием двух иномарок в Приморском крае. Об этом сообщила в Telegram-канале краевая прокуратура.

В пятницу, 5 января, на 699-м километре автодороги Хабаровск - Владивосток Toyota Nadia выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Toyota Camry.

В результате аварии погибли водитель, женщина-пассажир и малолетний ребенок, находившиеся в Toyota Nadia. Еще одной несовершеннолетней пассажирке иномарки удалось выжить, ее госпитализировали с различными травмами.

Водитель Toyota Camry, по предварительным данным, от госпитализации отказался. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства ДТП.

Минувшей ночью в Свердловской области машина скорой помощи улетела в кювет , где пролежала несколько часов.

ДТП Приморье
05 января 2024, 04:59
Жители Сахалина почувствовали подземные толчки
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В 10 километрах от города Невельск произошло землетрясение магнитудой 3,7. Оно было ощутимым для жителей Невельского района, сообщили «Известия» со ссылкой на данные сейсмологической станции «Южно-Сахалинск».

«Магнитуда землетрясения - 3,7, глубина - 16 км, эпицентр в 10 км западнее города Невельск», - заявили сейсмологи.

По их данных, сила толчка составила 3-4 балла. Другие подробности пока неизвестны, специалисты изучают причины природного явления.

Ранее сразу несколько землетрясений магнитудой до 7,6 произошло в Японии.

Число жертв достигло 78. Шесть человек пропали без вести, а более 260 человек пострадали. Из них у 29 тяжелые травмы. Позже в стране начались новые подземные толчки магнитудой 5,5.

В Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5. Оно произошло 25 декабря 2023 года около города Междуреченск.

Два землетрясение магнитудой 3,3 и 3,9 случились в Северной Осетии. Первое - в 19 километрах от Владикавказа, а второе - в 10 километрах от города. Оба на глубине 10 километров

Природа Землетрясения Япония Россия
05 января 2024, 03:35
Машина скорой помощи опрокинулась и 3 часа пролежала в кювете под Екатеринбургом
РИА «Новости»
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Авария произошла недалеко от Каменска-Уральского в Свердловской области. Машина скорой помощи улетела в кювет, сообщило издание Ura.ru.

Местные жители сообщили в соцсетях, что водителю скорой пришлось долго ждать помощи в сильный мороз.

«Ночью карета скорой помощи улетела в кювет и около трех часов водитель скорой ждал помощи. Температура была -34, ему помог водитель фуры», - указали в сообщении.

Официальной информации по поводу случившегося от ГИБДД по Свердловской области не поступало.

Ранее машина скорой помощи и два грузовых автомобиля устроили ДТП в Коченевском районе Новосибирской области. Сначала фура врезалась в трактор коммунальных служб. Автомобиль скорой помощи, спешивший к месту аварии, столкнулся с другим грузовиком.

Скорая помощь ДТП Свердловская область
05 января 2024, 03:26
Четыре человека попали в больницу после аварии на Ленинградском шоссе в Москве
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Два автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве. Четыре человека пострадали, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале.

«По предварительным данным, на 19-м километре Ленинградского шоссе в направлении в область произошло столкновение автомобилей Hyundai и Mazda. В результате дорожной аварии пострадали четыре человека - два водителя и два пассажира», - заявили в ведомстве.

Пострадавшие находятся в больнице. Правоохранители изучают подробности аварии.

В Чувашии автобус попал в аварию , когда ехал из Нижнего Новгорода в Тольятти. Двое человек погибли, а 15 получили травмы.

В Южно-Сахалинске пьяный мужчина въехал в остановку общественного транспорта. Погибли два человека, еще двое пострадали.

Больницы Автобусы Мужчины Машины Москва

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