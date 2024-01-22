Крупный пожар произошел на рынке в Самаре

Судя по опубликованным кадрам, в небо поднялся густой огромный столп черного дыма. На месте видно несколько пожарных расчетов. По данным ведомства, возгорание произошло на Кировском рынке. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров «Предварительно, погибших и пострадавших нет», - указали в пресс-службе МЧС России.

На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения огня привлекли пожарный поезд со станции «Кинель».

Ночью 22 января в пятиэтажном доме в Измайлове произошло возгорание. В одной из квартир загорелись вещи. Со второго и третьего этажей удалось спасти пять человек, в том числе ребенка. Информации о пострадавших не поступало.