22 января 2024, 10:25

Крупный пожар произошел на рынке в Самаре

Пресс-служба МЧС
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На рынке в Самаре вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС России ликвидируют возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

Судя по опубликованным кадрам, в небо поднялся густой огромный столп черного дыма. На месте видно несколько пожарных расчетов. По данным ведомства, возгорание произошло на Кировском рынке. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров «Предварительно, погибших и пострадавших нет», - указали в пресс-службе МЧС России.

На месте работают более 80 пожарных и 23 единицы техники. Для тушения огня привлекли пожарный поезд со станции «Кинель».

Ночью 22 января в пятиэтажном доме в Измайлове произошло возгорание. В одной из квартир загорелись вещи. Со второго и третьего этажей удалось спасти пять человек, в том числе ребенка. Информации о пострадавших не поступало.

Пожары МЧС РФ Поезда
22 января 2024, 10:24
Более 20 юношей задержали за пьянство и ругань на концерте Baby Melo в Петербурге
piqsels
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На концерте в Санкт-Петербурге задержали 23 человека, которые нецензурно выражались и, по виду, были пьяны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Нарушения общественного порядка зафиксировали 20 января у дома № 44 по Кондратьевскому проспекту. По этому адресу расположен «Гигант Холл», где в тот день проходил концерт рэперов Baby Melo и Badri.

«Незамедлительно прибывшими сотрудниками полиции от дома 44 для разбирательства в территориальный отдел полиции были доставлены 23 молодых человека в возрасте 15–18 лет», - сообщили в пресс-службе петербургского ГУ МВД.

На юношей составили административные протоколы по статьям КоАП о распитии алкоголя в запрещенных местах, появлении в общественном месте в состоянии опьянения, мелком хулиганстве и нахождении несовершеннолетних в состоянии опьянения. После этого всех задержанных передали их официальным представителям. За одним из молодых людей никто не приехал, так что его направили в местный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Санкт-Петербург Задержания Концерты Полиция
22 января 2024, 10:03
Появилось первое фото выживших при крушении рейса Falcon 10 в Афганистане
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Появилась первая фотография с выжившими в авиакатастрофе Falcon 10 в Афганистане. Снимок опубликовали в Telegram-канале RT со ссылкой на Hurriyet News.

На втором фото запечатлены обломки самолета. По данным Telegram-канала Shot, удалось снять выживших членов экипажа. Речь идет о пилотах Дмитрии Белякове и Аркадии Грачеве, а также медике Павле Попове. По предварительным данным, сильных травм они не получили. Еще один медик Игорь Сывороткин также находится в удовлетворительном состоянии.

Выжившие ожидают вертолет для транспортировки в больницу Кабула. О судьбе пассажиров - бизнесмена Анатолия Евсюкова и его жены - ничего не известно.

Falcon 10 потерпел крушение в афганской провинции Бадахшан. Причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. На борту находились шесть человек, в том числе четыре члена экипажа. Один из выживших при падении Falcon 10 сам добрался до ближайшего села и жестами попросил о помощи. Отец одного из пилотов отслеживал полет сына по онлайн-сервису Flightradar.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник отметил, что выжившие при крушении воздушного судна родились в рубашке. Он назвал спасение людей настоящим чудом.

Фото Афганистан Авиакатастрофы Самолеты
22 января 2024, 09:26
Тело пенсионера с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Москвы
РИА «Новости»
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В квартире жилого дома на Лесной улице в Москве обнаружили тело 86-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что по предварительной версии смертельные травмы погибшему нанес его 46-летний сын. Мужчину задержали. Ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

«Тверская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение фигуранта к уголовной ответственности за убийство (статья 105 Уголовного кодекса Российской Федерации)», - уточнили в ведомстве.

Ранее трупы парня и его девушки нашли в гараже в Свердловской области. Вероятной причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Убийства Москва
22 января 2024, 09:00
Третий человек умер после пьяной аварии на остановке в Южно-Сахалинске
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В Южно-Сахалинске скончался третий потерпевший в аварии с пьяным водителем на проспекте Мира. Выжила только школьница, ее состояние стабилизировали. Об этом сообщила прокуратура Сахалинской области.

«От полученных телесных повреждений трое пешеходов погибли, несовершеннолетняя потерпевшая находится в стабильном состоянии. Обвиняемый по уголовному делу задержан», - сообщила пресс-служба.

Авария произошла утром 4 января. По версии следствия, пьяный 25-летний парень без водительских прав ехал по проспекту Мира , не справился с управлением и сбил четырех человек на автобусной остановке. Две женщины погибли на месте, 10-летнюю девочку и мужчину госпитализировали.

Уголовное дело возбудили по части шестой статьи 264 УК России «Нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц». Суд постановил арестовать водителя.

В Екатеринбурге пьяный владелец иномарки протаранил трамвайную остановку на улице Челюскинцев. Никто не пострадал.

Уголовное дело Прокуратура РФ ДТП Алкоголь

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