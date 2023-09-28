Крупный пожар после взрыва на складе в Ташкенте потушили

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«К настоящему времени пожар полностью потушен, продолжается очистка прилегающей территории», - указали в ведомстве.

Предварительно, площадь возгорания составила 15 тысяч квадратных метров. Огнеборцы предотвратили распространения пожара еще на 30 тысяч «квадратов». В МЧС уточнили, что в ликвидации огня задействовали 210 единиц техники и более двух тысяч человек личного состава пожарной охраны и других структур МЧС.

Ранее МЧС республики сообщило о сильном взрыве и начале пожара на одном из складов компании «Интер логистикс». По данным МВД Узбекистана, причиной произошедшего в Сергелийском районе города стал удар молнии. Огонь нанес незначительный ущерб станции наземного метро Ташкента.

В Минздраве Узбекистана указали, что во время ЧП пострадали несколько человек. Им оказали необходимую помощь и доставили в больницу. Однако не обошлось без жертв - погиб 15-летний подросток.

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