Крупный пожар охватил территорию отеля в Казани

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Гостиница распложена в поселке Малые Клыки. По предварительным данным, на ее территории загорелись баня, кафе и дом для персонала.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Ижевске спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который распространился на площади 3500 квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Также двухэтажный жилой дом сгорел в Кировском районе Астрахани. По данным МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.