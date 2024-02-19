19 февраля 2024, 01:07

Крупный пожар охватил территорию отеля в Казани

РИА «Новости»
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Сильный пожар произошел на территории отеля «Регина» в Казани. Общая площадь пожара достигла 400 квадратных метров, сообщил Пятый канал.

Гостиница распложена в поселке Малые Клыки. По предварительным данным, на ее территории загорелись баня, кафе и дом для персонала.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Причины возгорания устанавливаются.

Накануне в Ижевске спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который распространился на площади 3500 квадратных метров. На месте работали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Также двухэтажный жилой дом сгорел в Кировском районе Астрахани. По данным МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

Пожары Казань Отели
18 февраля 2024, 23:48
Водитель трамвая пострадал от рук пассажиров в Челябинске
Freepik
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Компания пьяных пассажиров напала на водителя трамвая в Челябинске после его замечания о нарушении порядка. Об этом сообщил сайт 74.ru.

По предварительны данным, нетрезвая компания мужчин шумела в салоне трамвая, тогда водитель решил сделать им замечание, что еще больше их разозлило. Пассажиры облили его пивом и сломали очки, без которых он не смог управлять общественным транспортом.

Полиция уже устанавливает причины произошедшего на остановке «Тепличная» на северо-западе Челябинска. Водителю вызвали замену, чтобы отправить трамвай в депо.

В Красногорске водитель маршрутки напал на подростка. Школьник не смог расплатиться за проезд из-за неработающей карты «Стрелка». Следователи организовали проверку после появления в СМИ информации о потасовке в маршрутке.

Похожий случай произошел в Краснодарском крае. Водитель автобуса высадил несовершеннолетнюю девочку на трассе.

Челябинск Водители Полиция
18 февраля 2024, 22:47
Трупы двух мужчин нашли в запертом изнутри гараже в Татарстане
РИА «Новости»
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Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

Запертый изнутри гаражный бокс в городе Бугульма Республики Татарстан стал местом смерти двух мужчин. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры , трупы нашла владелица бокса, сдавшая помещение в аренду погибшим.

В ходе беседы с правоохранителями женщина пояснила, что около 18:40 мужчины перестали отвечать на ее звонки и она отправилась на место.

По предварительным данным, приятели сняли гараж в аренду для ремонта машины. В ходе проверки они запустили двигатель в запертом помещении и отравились выхлопными газами. Окончательную причину смерти установит экспертиза, которую назначили криминалисты.

Пока следователи установили личность только одного погибшего. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

Отравление выхлопными газами может наступить не только от работающего автомобиля, но и дизельного генератора. В декабре 2021 года 10 человек, среди которых шестеро детей, попали в больницу с отравлением. В ходе расследования выяснилось, что из-за аварии на электросетях дом перевели на дизельный генератор, чьи выхлопы попали в помещение. Врачи оценили состояние четырех детей и одного взрослого, как средней степени тяжести.

Прокуратура РФ Татарстан Газ
18 февраля 2024, 22:12
Составителя поездов насмерть зажало между вагонами в депо в Дагестане
РИА «Новости»
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В Махачкале составителя поездов насмерть зажало между вагонами во время маневровых работ в депо, когда формировался пассажирский поезд. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Днем 18 февраля 2024 года при формировании поезда в депо пассажирских поездов железнодорожной станции Махачкала, при проведении маневровых работ был зажат между вагонами составитель поездов», - уточнило ведомство.

Мужчина скончался на месте от полученных травм. Идет доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее пьяный машинист 12 февраля спровоцировал ДТП на железной дороге в Челябинской области. Он не остановил поезд на красный свет, из-за чего тот столкнулся с другим составом. В результате аварии с рельсов сошло 12 пустых вагонов, повреждено около 1000 метров железнодорожного полотна. Пострадавших нет.

Смертность Дагестан Поезда Следственный комитет России
18 февраля 2024, 21:55
Тело ушедшей из дома в майке и тапочках женщины нашли в Новосибирске
РИА «Новости»
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Поиски 43-летней женщины, которая ушла из дома в футболке и тапочках в морозы, начались в Новосибирске еще 3 января. Ее тело нашли под мостом спустя чуть больше месяца после исчезновения, сообщило kp.ru.

По словам мужа погибшей, его ночью разбудила дочь со словами, что в доме что-то случилось. На веранде мужчина увидел жену, сидевшую рядом со своей лежащей мамой.

«Я пощупал руку тещи - пульса не было. Вызвал скорую, вернулся и увидел, что дверь на веранде открыта. А супруга пропала», - отметил он.

На момент пропажи женщина была в одной майке и тапочках. Муж бросился искать жену на улице и по ближайшим переулкам, но ее уже нигде не было. После этого он обратился за помощью в полицию.

Позже к поисковой операции подключились волонтеры, которые тщательно прочесывали все районы Новосибирска. Выяснилось, что женщина попала на камеры наблюдения. Суда по кадрам, некоторых из прохожих предлагали ей помощь, но она продолжала идти, не реагируя на них.

Горожане нашли тело пропавшей под мостом на улице Кирова. По предварительной версии, она могла замерзнуть. Следователи назначили экспертизу, которая определит точную причину смерти

Волонтеры Женщины Полиция

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