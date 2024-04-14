14 апреля 2024, 16:43

Крупный пожар охватил склад магазина мебели в Якутске

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Пожар начался на складе магазина мебели на улице Леваневского в Якутске. Пресс-служба республиканского главка МЧС сообщила, что огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

В минувшую субботу, 13 апреля, пожар практически уничтожил пилораму в Калуге. Пламя распространилось на площади в 1500 квадратных метров, на тушение возгорания отправили 49 сотрудников МЧС и 16 единиц техники. Прибывшие специалисты быстро потушили пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Пожар начался на складе магазина мебели на улице Леваневского в Якутске.

Пресс-служба республиканского главка МЧС сообщила, что огонь охватил площадь в 500 квадратных метров.

Ведомство опубликовало кадры полыхающего торгового центра. Пламя охватило кровлю одноэтажного помещения.

В МЧС заявили, что, по предварительным данным, никто не пострадал. В тушении пожара приняли участие 42 человека личного состава и восемь единиц техники.

Якутия Пожары МЧС РФ
14 апреля 2024, 16:51
Автомобиль давил участников массовой драки в Саратове
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В воскресенье, 14 апреля, на проспекте Столыпина в Саратове произошла драка, в которой участвовали минимум 20 человек. Об этом сообщило издание «Регион 64».

В какой-то момент в толпу въехала Lada Priora. Водитель нарезал круг по проспекту, раскидывая людей в стороны. После этого автомобиль, двигаясь задним ходом, врезался в здание кафе. Затем водитель покинул пешеходную зону.

По словам очевидцев, именно эта Priora ранним утром сбила пешехода на улице Чапаева. Пострадавшим оказался молодой человек 1998 года рождения. За рулем легковушки находился 22-летний мужчина.

Ранее в Усть-Абакане в Хакасии автомобиль ВАЗ-2114 влетел в толпу студентов , стоявших у ворот колледжа. В результате ДТП пострадали два человека.

Саратов Драки Машины Водители
14 апреля 2024, 15:00
Боксер Кудряшов назвал животным поджигателя его BMW в Волгодонске
РИА «Новости»
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В Ростовской области возбудили уголовное дело после поджога автомобиля BMW X7 боксера Дмитрия Кудряшова в Волгодонске. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на региональный главк МВД.

Поджог иномарки, стоявшей возле спортивного клуба, произошел накануне. По мнению Кудряшова, злоумышленник знал, где находится боксер.

По его словам, во время тренировки с улицы прибежали дети и рассказали о горящей машине. В здании были огнетушители, поэтому возгорание потушили своими силами.

Кудряшов заявил, что не знает, кто стоит за этим нападением.

«Просто обезьяна, животное. Пускай теперь сидит и наблюдает за новостями», - сказал спортсмен.

Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемого.

Спортсмены Уголовное дело Поджоги Россия
14 апреля 2024, 14:39
Россиянин с захваченного КСИР судна связался с родственниками
Unsplash
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Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного спецназом КСИР Ирана судна Aries в Ормузском проливе, связался с родными. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на его супругу Марию.

По словам Колчановой, муж звонил с неизвестного номера. Он сказал, что с ним все в порядке. Моряк выразил надежду, что ситуация может разрешиться в ближайшие дни.

Позже с Колчановой связался представитель крюингового агентства. По его словам, члены экипажа в безопасности, но связи с судном нет.

В субботу, 13 апреля, спецназ КСИР захватил грузовое судно, которое шло под португальским флагом. Корабль связан с компанией Zodiac Maritime, принадлежащей бизнесмену из Израиля Эялу Оферу. Сейчас судно находится в территориальных водах Ирана.

Израильские корабли также являются целью атак хуситов. Члены движения «Ансар Аллах» неоднократно наносили удары по судам Израиля в Красном море.

Корабли Россия Иран
14 апреля 2024, 11:03
Наводнение смыло деревянный мост под Курганом
РИА «Новости»
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В курганском селе Темляково течение смыло деревянный мост и несет к Кургану, это может вызвать затор свободного движения воды. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Курганской области Вадим Шумков.

«В Темляково смыло деревянный мост и несет к Кургану течением, это создает риск затора. Поставили МЧС задачу вытащить из воды эти куски, пока они не создали для воды преграду», - написал он.

Шумков отметил, что также течение сорвало понтонный мост в районе деревни Лаптева в Кетовском округе.

«Крепления пока что держат его у берега. В округе также поставили задачу принять все меры, чтобы достать мост из воды», - добавил глава региона.

Паводки

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