Крупный пожар начался на заводе в деревне Летово

Пожар в жилом доме в Мордовии унес жизни четырех детей

Жилой дом загорелся в населенном пункте Ковылкино в Мордовии. Из-за пожара погибли четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС.

Родители ушли из дома, оставив маленьких детей одних. Начался пожар, но никого из взрослых не оказалось рядом. Спасателям удалось потушить огонь с помощью четырех автоцистерн.

Самому взрослому из погибших было пять лет, младшему - 11 месяцев. С родителями детей начали работать психологи. Пресс-служба МЧС уточнила, в частном доме не было пожарного извещателя, который мог бы среагировать на задымление.

Ранее две девочки двух и четырех лет погибли при пожаре в Люберцах. Они задохнулись из-за дыма. Спасателям удалось вытащить из горящего здания мужчину. В устранении пожара участвовали 37 огнеборцев и 11 машин.

В Хабаровском крае в поселке Заветы Ильича 18 октября при пожаре в деревянном здании погиб ребенок. Дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.