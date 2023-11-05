05 ноября 2023, 17:05

Крупный пожар начался на заводе в деревне Летово

Pxhere
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На заводе в деревне Летово Новомосковского округа столицы 5 ноября начался пожар. Об этом сообщил источник «360».

К месту происшествия выехали спасатели. Как уточнил источник, задействовано много сил. Из-под крыши одноэтажного здания валит дым.

Причины возгорания пока неизвестны, подробности выясняются. Официальная информация не поступала.

Ранее у аэропорта Шереметьево в Москве взорвался резервуар на газовой заправке. После вспыхнули две машины. В результате происшествия пострадали два человека. Спасатели локализовали пламя на площади 60 квадратных метров.

Пожары
05 ноября 2023, 13:39
Пожар в жилом доме в Мордовии унес жизни четырех детей
Пресс-служба МЧС
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Жилой дом загорелся в населенном пункте Ковылкино в Мордовии. Из-за пожара погибли четверо детей, сообщила пресс-служба МЧС.

Родители ушли из дома, оставив маленьких детей одних. Начался пожар, но никого из взрослых не оказалось рядом. Спасателям удалось потушить огонь с помощью четырех автоцистерн.

Самому взрослому из погибших было пять лет, младшему - 11 месяцев. С родителями детей начали работать психологи. Пресс-служба МЧС уточнила, в частном доме не было пожарного извещателя, который мог бы среагировать на задымление.

Ранее две девочки двух и четырех лет погибли при пожаре в Люберцах. Они задохнулись из-за дыма. Спасателям удалось вытащить из горящего здания мужчину. В устранении пожара участвовали 37 огнеборцев и 11 машин.

В Хабаровском крае в поселке Заветы Ильича 18 октября при пожаре в деревянном здании погиб ребенок. Дом вспыхнул из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожары Дети
05 ноября 2023, 08:39
Названы ошибки экипажа при посадке самолета в поле под Новосибирском
РИА «Новости»
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Экипаж самолета, который пришлось посадить в поле под Новосибирском в сентябре, неправильно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Об этом сообщила Росавиация по итогам расследования происшествия. Документ оказался в распоряжении «Известий».

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», - добавили в Росавиации.

Как оказалось, в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси «нарушилась целостность» из-за износа. Из-за этого упало давление в «зеленой» гидросистеме.

В отчете также указывается, что у пилотов не хватало топлива для завершения полета до запасного аэропорта. Решение лететь в Новосибирск было необоснованным и стало результатом ошибки в расчетах топлива. Экипаж не уделил этому моменту должного внимания, уточняя маршрут полета и выбирая схему захода на посадку.

При этом Росавиация отметила, что в сложившихся из-за уже допущенных ошибок условиях решение посадить самолет в поле было единственно верным. Ведомство посоветовало авиакомпаниям повторно изучить требования по порядку расчета топлива в полете.

У авиалайнера «Уральских авиалиний» Airbus A320 со 159 пассажирами, следовавшего из Сочи в Омск утром 12 сентября, произошел сбой одной из трех гидросистем. Летчики посадили самолет на пшеничное поле в Убринском районе Новосибирской области. Никто не пострадал. В Омской области пилотов решили представить к региональным наградам.

Авиация Самолеты
04 ноября 2023, 22:54
Житель Пермского края укусил полицейского за палец во время задержания
Freepik
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Злоумышленник укусил полицейского за палец, когда блюститель порядка пытался задержать его из-за драки рядом с пилорамой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на судебные материалы Кунгурского городского суда.

«Сотрудник полиции отделения МВД России „Кишертское“ попытался положить нарушителя правопорядка на землю, чтобы надеть на него наручники, но это не получилось. Злоумышленник нанес полицейскому удары по кистям и в грудь, а затем укусил его за палец», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что полиция приехала по вызову на пилораму, чтобы выяснить обстоятельства драки и задержать ее участников. Правонарушитель на месте ЧП был в нетрезвом состоянии и стал проявлять агрессию. Покусавшего силовика мужчину отправили в полицейский отдел.

Суд назначил ему исправительные работы на срок один год с удержанием 15% из зарплаты каждый месяц в доход государства. Приговор уже вступил в силу.

Пермский край Полиция
04 ноября 2023, 17:07
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Pxhere
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев опубликовал предупреждение в своем Telegram-канале.

Обычно сирены включают при воздушной угрозе. Развожаев разместил алгоритм действий - населению по возможности необходимо пройти в укрытия, взяв с собой документы, деньги и мобильные телефоны.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - сообщил глава Севастополя.

Он добавил, что горожане могут увидеть дым в районе Севастопольской бухты. Военные используют табельные средства маскировки, объяснил Развожаев.

Воздушную тревогу также объявляли в городе 1 ноября. Сирены в этот день включали дважды.

До этого российские военные сбили воздушные цели над Севастополем. Обломки снарядов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор.

Утром 30 октября жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор города объяснил, что Черноморский флот начал отбивать предположительную атаку беспилотников.

Севастополь

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