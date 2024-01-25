Крупный пожар начался на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе

Молодой человек ударил подростка ножом в живот в Чехове. Нападавшего задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, накануне возле ТЦ «Карнавал» между мужчиной и 15-летним подростком произошел конфликт. В результате мальчик получил ножевое ранение в живот, а злоумышленник скрылся. Подростка доставили в больницу.

«Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину», - рассказали в СК.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед городским судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

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