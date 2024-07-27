27 июля 2024, 17:45

Крупный пожар на свалке в Видном попал на видео

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Мощный пожар начался на свалке в Видном. Как сообщил источник 360.ru, огонь охватил 300 «квадратов».

Возгорание потушили. Информация о пострадавших не поступала.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. На записи видны языки пламени и огромные клубы черного дыма. В пресс-службе МЧС уточнили, что загорелся мусор на открытой местности.

«Бытовки не горят», - добавили в министерстве.

Ранее смертельный пожар произошел в жилой многоэтажке Ульяновска. Предварительная причина возгорания - использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Свалки Пожары Видео Мусор Видное
27 июля 2024, 17:30
Появились первые кадры с места крушения Су-34 под Волгоградом
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В Сети появились первые кадры с места падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Волгоградской области. Их опубликовал Telegram-канал «112».

На ролике виден дым на большой площади, он поднимается со стороны лесополосы.

«Облако уже большое становится. Да, горит», - сказал автор ролика.

Су-34 попал в авиакатастрофу днем 27 июля. Воздушное судно выполняло тренировочный полет, экипаж катапультировался. Предварительной причиной аварии стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны.

Ранее в Сети опубликовали видео с места крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Ставропольском крае. Самолет рухнул в «плоском штопоре», сообщил сайт kp.ru.

Авиакатастрофы Самолеты
27 июля 2024, 16:37
Стала известна причина прорыва дамбы в Челябинской области
Пресс-служба МЧС
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Плотина на Киолимском водохранилище Челябинской области частично разрушилась из-за продолжительных ливней. Об этом заявил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко на своей странице в «ВКонтакте».

Из-за прорыва дамбы затопило поселок Киолим. Угроза паводка также возникла еще в четырех населенных пунктах: Мухаметове, Байдашеве, Сактаеве и Карасеве. Жителей этих поселков предупредили о возможной эвакуации.

Глава округа призвал жителей собрать вещи первой необходимости и документы. По его словам, эвакуируемых разместят в двух школах, больнице и профилактории.

Афанасенко отметил, что вода уже ушла из Киолима, специалисты продолжают ликвидировать последствия ЧП.

Прорыв плотины произошел 26 июля, власти ввели в Челябинской области режим ЧС. По информации Telegram-канала Shot , жителям Киолима пришлось спасаться от прибывающей воды на крышах домов. Издание опубликовало видеозапись с последствиями ЧП.

Челябинская область Паводки Россия
27 июля 2024, 15:09
Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, летчики выжили
РИА «Новости»
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Бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области. Летчики выжили, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны России.

Самолет упал при выполнении планового учебно-тренировочного полета. Экипаж воздушного судна катапультировался, жизни пилотов ничего не угрожает. Бомбардировщик упал в безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет», - добавили в министерстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы назвали техническую неисправность. На место прибыла комиссия ВКС России.

Несколько дней назад в Калужской области упал вертолет Ми-28.

Члены экипажа погибли. Крушение произошло во время планового полета.

Авиакатастрофы Самолеты
27 июля 2024, 13:57
Коммунальщики повредили подземный газопровод в центре Нижнего Новгорода
Пресс-служба МЧС
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Утечка газа произошла в Нижнем Новгороде — коммунальщики во время земляных работ в центре города задели подземный газопровод. Сотрудники МЧС эвакуировали с места аварии 50 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Утечка газа произошла в Нижнем Новгороде - коммунальщики во время земляных работ в центре города задели подземный газопровод. Сотрудники МЧС эвакуировали с места аварии 50 человек, в том числе двух детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка ведомства.

Коммунальная авария произошла на улице Студеной. Специалисты во время работ задели трубу диаметром 159 миллиметров, экстренные службы оперативно перекрыли подачу газа. В МЧС отметили, что от ведомства на месте работают две единицы техники и восемь сотрудников.

В пресс-службе также уточнили, что угрозы для населения из-за повреждения газопровода нет, ситуация находится под контролем.

Ранее сайт kp.ru предположил, что пожар в многоквартирном доме в Ульяновске мог произойти из-за хранившихся на балконе газовых баллонов или из-за самогонного аппарата. Также в квартире находились взрывоопасные баллоны с газом для установки натяжных потолков.

В МЧС допустили , что взорвался самодельный самогонный аппарат с газовой горелкой.

Спасатели МЧС РФ Коммунальные аварии

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