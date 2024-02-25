25 февраля 2024, 16:26

Крупный пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

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Крупный пожар на оптово-строительном рынке произошел в Волгограде. Огонь распространился на 920 квадратных метров. Спустя примерно час его удалось потушить, сообщила пресс-служба МЧС России.

Ведомство информировало о случившемся около 14:50. К приезду спасателей пожар распространился на 450 квадратных метров. К моменту локализации его площадь выросла более чем вдвое. На месте работали 35 специалистов, применялись 11 спецмашин. Затем группировку нарастили до 68 пожарных, они использовали 22 единицы техники.

В 15:45 стало известно, что на строительном рынке удалось ликвидировать открытое горение. Теперь специалисты проводят проливку и разбирают конструкции.

Утром 25 февраля стало известно о пожаре в башкирском селе Бекетово , возникшем в результате детской шалости. Предварительно, четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка играли со спичками и случайно подожгли комнату в двухквартирном доме. Сосед помог вытащить из огня мальчика, а девочку вынесли спасатели. Ее вместе с бабушкой передали медикам.

Спасатели Пожары МЧС РФ
25 февраля 2024, 14:41
Принадлежали кинологу. Хозяйка освободила запертых в доме на колесах собак в Москве
Телеканал «360»
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Хозяйка собак, закрытых в доме на колесах около Бескудниковского бульвара в Москве, пришла за своими питомцами и освободила их. Внутри фургона находились два алабая и дворняжка. Об этом сообщил источник «360».

Владелица питомцев оказалась профессиональным кинологом, которая создала в доме на колесах все условия для содержания собак. По ее словам, в квартире животные скулили из-за некомфортной температуры воздуха.

Девушка рассказала, что предупредила о «собачьем доме на колесах» участкового. Кинолог также признала, что нужно было оставить на машине записку с контактами для связи с ней. Она заверила, что присматривает за питомцами: регулярно кормит и выгуливает их.

Пресс-служба Тимирязевской межрайонной прокуратуры заявила о начале процессуальной проверки по факту обнаружения запертых собак в припаркованном фургоне.

О ситуации с животными рассказали неравнодушные москвичи. После их сообщений владельца фургона начала разыскивать столичная полиция.

Прокуратура РФ Собаки Животные Полиция Москва
25 февраля 2024, 14:33
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом и легковушкой в Ярославской области
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Три человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с микроавтобусом и легковушкой в Ярославской области. В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что ДТП произошло на автодороге Мышкин — Некоуз в районе деревни Ступино.

Три человека погибли и еще четверо пострадали в аварии с микроавтобусом и легковушкой в Ярославской области. В пресс-службе УМВД России по региону сообщили, что ДТП произошло на автодороге Мышкин - Некоуз в районе деревни Ступино.

Столкновение автомобиля Volkswagen и микроавтобуса Kia произошло около 09:40 25 февраля. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следователи и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее, 24 февраля, массовое ДТП случилось на Северо-Восточной хорде в Москве. Всего столкнулись 12 машин. Несколько автомобилей выбросило на обочину - для того, чтобы их достать, потребовался эвакуатор. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

ДТП Видео Россия Машины Ступино Москва
25 февраля 2024, 13:30
Гости свадьбы в Краснодаре устроили стрельбу из АК-47 в честь молодоженов
РИА «Новости»
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Празднующие свадьбу гости встретили краснодарских молодоженов стрельбой из автомата АК-47 в воздух, после чего перекрыли автомобильную трассу. Видеозаписи с мероприятия распространились в социальной сети Instagram *.

Свадьбу праздновали 24 февраля, на торжество пришли около 100 человек. После стрельбы в воздух в одном из городских дворов участники мероприятия отправились сопровождать свадебную машину молодоженов. Вскоре кортеж из 40 авто остановился на Ейском шоссе и перегородил дорогу, чтобы устроить танцы.

Ранее, в начале февраля, стрельбу открыли гости азербайджанской свадьбы в Черкесске. В сети появились кадры, на которых видно, как несколько празднично одетых мужчин стреляют из автоматов в воздух. СМИ писали, что стрельбу открыл сын председателя азербайджанской диаспоры в Карачаево-Черкесской Республике Ильхама Ахмедова. Местные жители вызвали полицию, гостей свадьбы задержали.

* Деятельность компании Meta (владеет Facebook и Instagram) запрещена в России.

Стрельба Краснодар Свадьбы Россия
25 февраля 2024, 12:29
Петербургских рыбаков унесло на льдине в Финском заливе
Пресс-служба МЧС
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В акватории Финского залива льдину с 35 петербургскими рыбаками оторвало от берега и унесло в плавание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели на двух судах с воздушными подушками вернули рыбаков на большую землю. Никто не пострадал.

Ведомство напомнило алгоритм действий на случай, если человек задрейфовал в акватории. В первую очередь необходимо сохранять спокойствие, не двигаться и не перемещаться и позвонить в экстренные службы по номеру «112».

Похожий случай произошел на прошлой неделе на Сахалине. Там в Охотское море унесло льдину с 75 рыбаками. Сотрудники МЧС доставляли людей к берегу в лодках. Спасатели также задействовали вертолет Ми-8.

В январе рыбаков унесло в открытое море в Куршском заливе. Пять человек дрейфовали на расстоянии порядка двух километров от берега. Мужчин эвакуировали на сушу.

Спасатели Санкт-Петербург Россия

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