Крупный пожар на строительном рынке в Волгограде потушили

Ведомство информировало о случившемся около 14:50. К приезду спасателей пожар распространился на 450 квадратных метров. К моменту локализации его площадь выросла более чем вдвое. На месте работали 35 специалистов, применялись 11 спецмашин. Затем группировку нарастили до 68 пожарных, они использовали 22 единицы техники.

В 15:45 стало известно, что на строительном рынке удалось ликвидировать открытое горение. Теперь специалисты проводят проливку и разбирают конструкции.

Утром 25 февраля стало известно о пожаре в башкирском селе Бекетово , возникшем в результате детской шалости. Предварительно, четырехлетний мальчик и трехлетняя девочка играли со спичками и случайно подожгли комнату в двухквартирном доме. Сосед помог вытащить из огня мальчика, а девочку вынесли спасатели. Ее вместе с бабушкой передали медикам.