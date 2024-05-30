30 мая 2024, 06:13

Крупный пожар на складе в Москве сняли на видео

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К тушению пожара в производственно-складском здании на востоке Москвы привлекли авиацию. Спасатели задействовали вертолет Ка-32 Московского авиационного центра, сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в здании по улице Мартеновской, 38. В тушении задействовали 120 человек, 40 единиц техники и вертолет Ка-32.

«Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью», - сообщило ведомство.

Площадь возгорания достигла 2000 квадратных метров, сообщило МЧС Москвы. Движение по улице Мартеновской в обе стороны перекрыли.

Смертельный пожар случился в Абзелиловском районе Башкирии. Практически дотла сгорел бревенчатый дом в селе Аскарово , открытый огонь потушили на площади 100 квадратных метров. Спасатели обнаружили тела матери и дочери.

Вертолеты Пожары МЧС РФ Москва
30 мая 2024, 06:58
Столб дыма над Москвой. Очевидцы показали крупный пожар на складе
Телеканал «360»
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Площадь пожара на складе в Москве увеличилась до 4000 квадратных метров. Столб дыма виден даже на большом расстоянии. Очевидцы показали 360.ru кадры с места возгорания.

Пожар в Новогиреево произошел утром 30 мая. К прибытию пожарных огонь охватил 2000 квадратных метров , но вскоре площадь пожара увеличилась вдвое.

По информации источника, размер здания 80 на 55 метров, общая площадь - 4400 квадратных метров. Склад поделен на два отсека, в одном из них распространился огонь. Послышались хлопки.

В небо подняли два вертолета Московского авиационного центра - Ка-32 и Ми-26. Информация о пострадавших не поступала. Работу спасателей сняли на видео.

Движение по улице Мартеновской ограничили в обе стороны. Госавтоинспекция Москвы сообщила о закрытии участка между улицами Полимерной и Перовской.

Пожары Видео Москва
30 мая 2024, 06:45
Второй вертолет подняли на тушение пожара на складе в Москве
Пресс-служба МЧС
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Огонь на складе в Москве продолжил распространяться. К тушению привлекли второй вертолет. В небо подняли Ми-26, сообщил источник 360.ru.

Здание, по словам источника, поделено на два отсека. В одном из них произошло обрушение, огонь охватил с первого по третий этажи.

Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Движение по улице Мартеновской перекрыли в обе стороны. Экипажи ДПС обеспечили проезд спецтехники к месту возгорания.

Пожар произошел утром 30 мая. Загорелось производственно-складское помещение на улице Мартеновской, 38. Источник сообщил, что на тушение подняли Ми-26 - тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Ранее на пожаре уже работал Ка-32 Московского авиационного центра.

По информации МЧС России, за 15 вылетов Ка-32 сбросил 75 тонн воды. В работе на месте происшествия задействовали 120 человек и 40 единиц техники.


Вертолеты Пожары МЧС РФ Москва
30 мая 2024, 06:30
Площадь пожара на складе в Москве увеличилась вдвое
Пресс-служба МЧС
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В загоревшемся на востоке Москвы здании прозвучали хлопки. Площадь пожара достигла 4000 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Пожар произошел утром 30 мая в здании по улице Мартеновской. Склад, по информации источника, разделен на два отсека, в одном из них огонь охватил с первого по третий этажи. В той части здания, где возгораний не зафиксировали, хранились паллеты с деревянным брусом.

Стены деформировались, послышались хлопки. Площадь пожара увеличилась до 4000 квадратных метров.

Огонь распространился, крыша и стены рушатся. Спасателей отвели на безопасное расстояние, подключили четыре ствола, в том числе два лафетных с большим расходом воды. В тушении задействовали авиацию - вертолет сделал 16 сбросов воды. По словам источника, пока в одном месте интенсивность снижалась, в другом огонь принимал открытую форму.

МЧС Москвы сообщало, что е приезду спасателей площадь пожара составляла 2000 квадратных метров.

Проезд перекрыли на участке от улицы Полимерной до Перовской.

Пожары МЧС РФ Москва
30 мая 2024, 06:02
Производственно-складское здание загорелось на востоке Москвы
Пресс-служба МЧС
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На востоке столицы произошел крупный пожар. Загорелось производственно-складское здание на улице Мартеновской, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

Вызов в экстренные службы поступил рано утром 30 мая. Возгорание произошло в постройке по улице Мартеновской, 38.

«По прибытии первых подразделений происходит загорание разноуровневого производственно-складского здания. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», - сообщило ведомство.

Движение по Мартеновской улице в обе стороны временно перекрыли, сообщил Дептранс Москвы. Автовладельцам посоветовали заранее выбрать пути объезда.

Жилой комплекс Loft River на Летней улице в Москве горел 29 мая. Очевидцы из разных районов города видели клубы черного дыма, поднимавшиеся со стороны апартаментов. Огонь перекинулся с третьего и четвертого этажей на кровлю.

Пожары МЧС РФ Москва

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