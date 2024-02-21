Крупный пожар на складе в Ленобласти сняли на видео

Экстренные службы вызвали вечером 20 февраля. Горел склад. По предварительной информации никто не пострадал. К тушению привлекли 20 специалистов и четыре единицы техники.

К 21:13 огонь локализовали на площади 1000 квадратных метров. В 23:30 после проливки и разбора конструкций объявили о полной ликвидации возгорания.

На севере Москвы сгорела квартира в Линейном проезде. От едкого дыма погибли два человека, эвакуировали 17 жильцов и двух кошек. Специалисты выяснили, что причиной пожара стало возгорание батарей электросамоката - они воспламенились во время зарядки. Прокуратура взяла это дело на контроль.

В поселке Ковалево Всеволожского района горело производственно-складское здание. Пожар ликвидировали на площади 1000 квадратных метров.

МЧС Ленинградской области показало кадры с места возгорания.