Крупный пожар на складе в Крыму локализовали

Читайте нас в:

На место ЧП прибыли 72 специалиста и 21 единица техники.

Склад загорелся на улице Салгирной в селе Белоглинка Симферопольского района. Площадь пожара оказалась довольно значительной из-за сильного ветра и наличия в ангарах горючих материалов. Для борьбы с последствиями происшествия сформировали специальный штаб.

Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России напомнила о введении особого противопожарного режима , который начал действовать в 45 регионах страны. Он подразумевает запреты на посещение природных территорий и разведение костров.