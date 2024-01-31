Крупный пожар на складе домашних тапочек во Владимирской области сняли на видео

Вызов поступил в экстренные службы 31 января в 03:48. Горел склад обуви на Первомайской улице. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия и провели разведку. К тому моменту огонь перешел на три складских помещения с домашними тапочками, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Тушением пожара занялись 55 человек и 27 единиц техники. Работу, по словам пресс-службы МЧС, осложнила высокая горючая нагрузка. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Москве с крыши административного здания на улице Гиляровского сняли трех человек. На втором этаже горели стройматериалы.