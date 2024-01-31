31 января 2024, 07:31

Крупный пожар на складе домашних тапочек во Владимирской области сняли на видео

Читайте нас в: Google Новости

В поселке Муромцево Судогодского района загорелся склад обуви. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, сообщило Главное управление МЧС России по Владимирской области.

Вызов поступил в экстренные службы 31 января в 03:48. Горел склад обуви на Первомайской улице. Пожарно-спасательные подразделения выехали на место происшествия и провели разведку. К тому моменту огонь перешел на три складских помещения с домашними тапочками, площадь возгорания достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Тушением пожара занялись 55 человек и 27 единиц техники. Работу, по словам пресс-службы МЧС, осложнила высокая горючая нагрузка. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Москве с крыши административного здания на улице Гиляровского сняли трех человек. На втором этаже горели стройматериалы.

Пожары МЧС РФ
31 января 2024, 01:05
Россиянка обвинила египтянина в попытке похищения своего пятилетнего сына
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Свердловской области обвинила гражданина Египта и его супругу-россиянку в попытке похищения своего пятилетнего сына прямо из дома родителей. Полиция отказала ей в возбуждении уголовного дела. Об этом сообщило издание Ura.ru.

Египтянин Мохамед А. с супругой Ларисой Л. пытались украсть ребенка в поселке Прохладном летом 2023 года. Они проникли на территорию дома и стали уговаривать мальчика сесть к ним в машину, а когда он отказался, то начали тащить его силой.

Супруга иностранца является свекровью матери мальчика.

«Ксению, которая выбежала на помощь сыну, стали избивать. На нее даже дважды наехали машиной», - рассказал близкий пострадавшей.

Все происходящее зафиксировала соседская камера видеонаблюдения. Мать ребенка получила множественные травмы средней тяжести.

Женщина обратилась в полицию, но ей отказали в возбуждении уголовного дела, так как силовики якобы не увидели состава преступления. В местном МВД ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю сообщила, что в Чите полиция разыскивает мать , которая самовольно забрала своего двухлетнего сына из больницы, куда его поместили органы опеки.

Египет Дети Преступления Свердловская область Полиция
30 января 2024, 22:37
Короткое замыкание привело к взрыву на электроподстанции в Москве
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Экстренные службы получили сообщения о взрыве и пожаре на электроподстанции на востоке Москвы, сообщил источник «360». Пожарные выехали на вызов, но на территорию ТЭЦ их не пустили. Позже «Мосэнерго» опровергло информацию о ЧП.

Информация о чрезвычайном происшествии на электроподстанции, расположенной по на улице Николая Химушина появилась во вторник вечером. Очевидцы рассказали о взрыве и последующем пожаре. На место выдвинулись пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

«На Открытом шоссе живу, из-за дома № 24 в небе вспыхнуло желто-красным и хлопнуло», - рассказал собеседник «360» Алексей.

На месте представителей экстренных служб встретил начальник караула. Он сообщил, что охрана все проверила, пожара нет. Экстренные службы на территорию ТЭЦ не пустили.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о пожаре, якобы возникшем на ТЭЦ-23, информируем, что электростанция работает в обычном режиме. На территории ТЭЦ-23 возгораний и не было, станция несет электрическую и тепловую нагрузку в соответствии с диспетчерскими графиками», - сообщила пресс-служба ПАО «Мосэнерго».

Позже появился комментарий от «Россети Московский регион». По данным компании, рядом с ТЭЦ 23 произошло повреждение кабельной линии. В результате короткого замыкания раздался хлопок.

«Данный инцидент не привел к нарушению электроснабжения потребителей, подача электроэнергии осуществляется в штатном режиме», - сообщили в компании.

Пожары Электричество Скорая помощь Взрывы Москва
30 января 2024, 21:49
«Выскочила в лоб». Водитель автобуса рассказал о смертельной аварии с легковушкой в Воскресенске
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Погибшая при столкновении с рейсовым автобусом в Воскресенске девушка за рулем Lada Vesta выехала на встречную полосу неожиданно. Об этом «360» заявил второй участник аварии — водитель автобуса.

Мужчина пояснил, что во время движения он пытался уйти от столкновения, но девушка резко повернула руль машины и врезалась в угол автобуса.

«Выскочила в лоб просто. Ни с того, ни с сего свернула ко мне под руль. Я увидел, что она немного на встречку пошла и стал от нее уходить. А она резко повернула и врезалась в угол», - рассказал собеседник «360».

Водитель добавил, что никто из пассажиров в салоне не пострадал. Но его самого осыпало осколками выбитого окна и он сильно ударился коленями о рулевую колонку. После аварии мужчина оказался в шоковом состоянии, к приехавшим на место происшествия врачам обращаться не стал, но вернувшись домой, все же решил показаться медикам.

В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что легковой автомобиль Lada Vesta под управлением девушки 1992 года рождения, выехал на встречную полосу трассы Воскресенск - Виноградово.

В результате машина столкнулась с рейсовым автобусом. Водитель легковушки погибла на месте от полученных травм.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД приступили к разбирательству в обстоятельствах аварии. На участке частично ограничили движение. Водителей попросили найти пути объезда на время работы криминалистов.

ДТП Воскресенск
30 января 2024, 20:28
Жертвами столкновения иномарок в Саратовской области стали три человека
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Лобовое столкновение легковых автомобилей произошло около села Безымянное Энгельсского района Саратовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила областная прокуратура.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Tucson пошел на обгон грузовика и выехал на левую полосу, не убедившись в безопасности маневра. На встречу разогнавшейся машине в этот момент ехала Kia Rio. В результате произошло лобовое столкновение.

В ведомстве заявили, что в аварии погибли и получили травмы несколько человек. Пострадавших забрали в больницы прибывшие на место медики.

Конкретные данные по жертвам ДТП привел в своем Telegram-канале начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Саратовской области Юрий Юрин со ссылкой на заявление главы региональной службы спасения Никиту Зраду.

Он уточнил, что в результате аварии погибли три человека, травмы различной степени тяжести получили двое. Прибывшие на место происшествия спасатели достали выживших из искореженных машин для передачи медикам, а после занялись деблокировкой, чтобы достать погибших.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники дорожной полиции региона.

Прокуратура РФ ДТП Машины

Новости по теме