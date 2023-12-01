Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушили

Возгорание ликвидировали в 06:02, за пять часов до этого потушили открытый огонь. Он распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Для безопасности на рынке выставили оцепление из числа сотрудников Росгвардии.

«Темерник» загорелся вечером 30 ноября, вызов поступил в 20:39. К моменту прибытия первых спасателей горели торговые павильоны на площади одной тысячи квадратных метров. В региональном управлении МЧС России заявляли, что тушение осложнили плотная застройка, высокая пожарная нагрузка и быстрое распространение огня. В работе задействовали 113 человек и 33 единицы техники.

В Восточном административном округе Москвы потушили огонь в машине автошколы. Skoda Octavia загорелась прямо на проезжей части.