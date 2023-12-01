01 декабря 2023, 06:41

Крупный пожар на рынке в Ростове-на-Дону потушили

Пресс-служба МЧС
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В Ростове-на-Дону ликвидировали пожар на вещевом рынке «Темерник». Площадь возгорания достигла четырех тысяч квадратных метров, сообщило МЧС России.

Возгорание ликвидировали в 06:02, за пять часов до этого потушили открытый огонь. Он распространился на площади четырех тысяч квадратных метров. Для безопасности на рынке выставили оцепление из числа сотрудников Росгвардии.

«Темерник» загорелся вечером 30 ноября, вызов поступил в 20:39. К моменту прибытия первых спасателей горели торговые павильоны на площади одной тысячи квадратных метров. В региональном управлении МЧС России заявляли, что тушение осложнили плотная застройка, высокая пожарная нагрузка и быстрое распространение огня. В работе задействовали 113 человек и 33 единицы техники.

В Восточном административном округе Москвы потушили огонь в машине автошколы. Skoda Octavia загорелась прямо на проезжей части.

Пожары МЧС РФ
01 декабря 2023, 05:02
Летевший из Москвы борт «Аэрофлота» совершил аварийную посадку на Сахалине
РИА «Новости»
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Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы, аварийно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Утром 1 декабря поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boing-737 авиакомпании „Аэрофлот“, вылетевшее из Москвы», - рассказали в ведомстве.

В итоге в 9:34 (1:34 по московскому времени) воздушный транспорт сел в Южно-Сахалинске «без происшествий». Что стало причиной ЧП, пока не сообщалось.

Ранее, 27 ноября, самолет Ил-76, летевший из Новосибирска в Москву, удачно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. До этого появилась информация, что на борту готовились к срочной посадке в связи с отказом навигационной системы. К месту приземления судна прибыли дежурные подразделения воздушной гавани.

Также 12 ноября аварийную посадку совершил летевший из Сочи в Челябинск Boeing. Пилоту пришлось сделать шесть кругов над городом. Пассажиры переживали и плакали , так как командир корабля не объяснил им ситуацию

Аэрофлот Самолеты
01 декабря 2023, 03:17
Спасатели ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на Дону удалось ликвидировать. Об этом в Telegram-канале написала пресс-служба МЧС России.

«Пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение на вещевом рынке в Ростове-на-Дону», - сообщили в ведомстве около 02:30.

Примерно в 01:00 огонь локализовали на площади четыре тысячи квадратных метров. По данным МЧС РФ, пострадавших нет.

Огонь на вещевом рынке разгорелся в четверг вечером, пламя сразу охватило около 1000 квадратных метров. В тушении участвовали 17 единиц техники и 61 человек личного состава. Огонь быстро распространялся , пожарные увеличили количество техники и специалистов. Через пару часов площадь пожара составляла около трех тысяч квадратных метров, ему присвоили третий ранг сложности.

Пожары МЧС РФ
01 декабря 2023, 03:13
«Было очень страшно». Пропавшая в Калужской области девочка поделилась подробностями похищения
Пресс-служба МВД
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Восьмилетняя девочка, за которую требовали выкуп в Калужской области, рассказала «Известиям» подробности своего похищения. По словам ребенка, ее увезли двое мужчин и женщина.

Девочка рассказала, что перед похищением к ней подошла незнакомая женщина и пригрозила, что она «никогда больше не вернется домой». Потом ее схватили двое неизвестных и затолкнули в машину. Ее привезли в какую-то квартиру и сказали, что теперь она будет жить здесь.

«Ну, два дяди и одна тетя. На машине везли. Мне страшно очень было. Они отвезли меня и сказали, что я тут живу. Я сказала, что я не тут живу», - поделилась школьница.

Потом злоумышленники решили отвезти ее в другое место, но высадили ребенка на трассе. Неравнодушные люди заметили плачущую девочку в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части.

Дети
01 декабря 2023, 00:51
Более 10 человек отравились неизвестным веществом на концерте Кишлака в Москве
Freepik
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Более десяти посетителей концерта рэпера Кишлака в Москве отравились неизвестным веществом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

На мероприятие вызвали несколько бригад скорой помощи. По неуточненным данным, отравились двое или трое 15-летних подростков и девять человек от 20 до 25 лет. Сейчас пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Большинство отравившихся выпили алкогольные напитки. Позже их проверят на употребление запрещенных веществ. Как рассказала «360» одна из посетительниц, на концерте было много полицейских.В настоящий момент обстановка у VK Stadium, где проходил концерт, спокойная. Возле площадки дежурят правоохранители.

Ранее двое москвичей умерли после отравления метадоном. Пару обнаружила их знакомая в квартире на Чертановской улице. На тот момент женщина еще подавала признаки жизни. На место ЧП прибыли медики и полиция. Врачи боролись за жизнь москвички, однако не смогли ее спасти. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после происшествия.

Концерты Москва 2023

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