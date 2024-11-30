Крупный пожар на промобъекте в Ростовской области потушили
Крупный пожар на промышленном объекте в Каменском районе потушили. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
«Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС», - отметил он.
Крупный пожар тушили 109 человек и 38 единиц техники. Подробностей о причинах возгорания нет. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее огнеборцы локализовали пожар в складском хабе в Подмосковье. Спасатели не допустили распространения огня на два соседних здания и стоящие неподалеку грузовые машины.