30 ноября 2024, 16:04

Крупный пожар на промобъекте в Ростовской области потушили

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Крупный пожар на промышленном объекте в Каменском районе потушили. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Благодарю коллег за оперативное устранение ЧС», - отметил он.

Крупный пожар тушили 109 человек и 38 единиц техники. Подробностей о причинах возгорания нет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее огнеборцы локализовали пожар в складском хабе в Подмосковье. Спасатели не допустили распространения огня на два соседних здания и стоящие неподалеку грузовые машины.

Пожары МЧС РФ
30 ноября 2024, 16:44
Направлявшиеся на Кубу россияне застряли в московском аэропорту из-за нехватки керосина
Unsplash
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Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы на Кубу задержали на пять часов. Причиной переноса вылета стала нехватка топлива в кубинских аэропортах, сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, самолет должен был покинуть аэропорт Шереметьево в 11:00 по московскому времени. Сейчас авиакомпания ждет подтверждения от аэропортов Гаваны и Варадеро о возможности заправки авиационным топливом. Пассажиры остаются в аэропорту.

«Информация по следующим рейсам в/из Республику Куба будет сообщена дополнительно», - отметили в пресс-службе.

Ранее Куба стала одним из самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах. В список также попали Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Доминикана. Владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева рассказала, что стоимость тура на одного человека может варьироваться от 40 до 700 тысяч рублей.

Куба Самолеты Москва
30 ноября 2024, 14:46
Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Москве
Pxhere
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Новогодняя елка вспыхнула у магазина в Центральном округе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Праздничное дерево загорелось в Мещанском районе на Переяславской улице недалеко от дома № 15.

«Есть угроза людям», - сообщил источник.

На место выехали пожарные.

Ранее в 4-м Верхнем Михайловском проезде Москвы загорелось двухэтажное общежитие. Из здания эвакуировали 30 человек. Информации о пострадавших не поступало. Пламя охватило 40 «квадратов» и распространилось на кровлю.

До этого пожар произошел в историческом здании на Страстном бульваре. Очаг возгорания оказался в ресторане.

Пожары Москва
30 ноября 2024, 01:45
В Иркутске отец выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида
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Полиция задержала мужчину, избившего свою 17-летнюю дочь в Иркутске. Он выбросил подростка из окна, сообщила Lenta.ru.

Предварительно, агрессор - гражданин Узбекистана. В его семье воспитывается еще семеро детей. Мужчина поссорился с дочерью из-за ее внешнего вида, несколько раз ударил ее, а затем бросил в окно. Семья живет на четвертом этаже.

Пострадавшую госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Медики диагностировали у несовершеннолетней черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Прибывшие на место происшествия полицейские мужчину задержали. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее москвич выбросил из окна жену и ребенка, женщина и младенец скончались на месте. Мужчину задержала полиция.

Уголовное дело Семья Отношения Полиция
29 ноября 2024, 23:51
Ребенок чудом отскочил. Момент жуткой аварии в Жуковском попал на видео
Телеканал «360»
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Водитель Škoda врезался в здание торгового центра в Жуковском. Машина едва не сбила маленького ребенка, момент аварии попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru.

ДТП произошло вечером в четверг, 28 ноября. Предварительно, водитель внедорожника не справился с управлением на скользкой трассе. Судя по кадрам, автомобиль занесло на большой скорости.

Машина вылетела с дороги на тротуар, где шла семья с маленьким ребенком - он чудом успел отскочить в сторону вместе с матерью.

Отца семейства, который находился в метре от женщины, Škoda ударила бампером. Пострадавшие покинули место происшествия до приезда полиции и скорой помощи.

Позднее мужчина обратился за помощью к медикам. В госпитале ему поставили диагноз - ушибы головы и грудной клетки. По факту происшествия местное управление Госавтоинспекции начало проверку.

Ранее появились первые кадры с места смертельного ДТП на Алтуфьевском шоссе в Москве. По сообщению источника 360.ru, в результате этой аварии один из водителей погиб.

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