Крупный пожар на промобъекте в Ростовской области потушили

Рейс авиакомпании Nordwind из Москвы на Кубу задержали на пять часов. Причиной переноса вылета стала нехватка топлива в кубинских аэропортах, сообщила пресс-служба перевозчика.

Согласно расписанию, самолет должен был покинуть аэропорт Шереметьево в 11:00 по московскому времени. Сейчас авиакомпания ждет подтверждения от аэропортов Гаваны и Варадеро о возможности заправки авиационным топливом. Пассажиры остаются в аэропорту.

«Информация по следующим рейсам в/из Республику Куба будет сообщена дополнительно», - отметили в пресс-службе.

Ранее Куба стала одним из самых популярных направлений для отдыха на новогодних каникулах. В список также попали Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Доминикана. Владелица туристического агентства «География» Елена Агаршева рассказала, что стоимость тура на одного человека может варьироваться от 40 до 700 тысяч рублей.