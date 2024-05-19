Крупный пожар на овощебазе под Краснодаром попал на видео
Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места происшествия.
Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. К месту происшествия прибыли 49 пожарных на 11 спецмашинах.
«Огонь охватил одну тысячу квадратных метров», - уточнили в МЧС.
Пожар локализовали, затем спасатели потушили открытый огонь. Работы на месте происшествия продолжаются. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.