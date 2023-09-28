Крупный пожар на базе отдыха под Уфой попал на видео

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Пожар начался утром 28 сентября.

МЧС Башкирии сообщило, что на базе отдыха «Лукоморье» загорелись административное здание с пристройкой и баня. Причину выяснит дознаватель.

К тушению подключили 19 спасателей и шесть единиц техники. Пожарные стволы подали к загоревшимся зданиям и решили охладить близлежащие, чтобы не допустить распространения огня. По предварительной информации, никто не пострадал.

«В одном из зданий возгорание произошло, сработала пожарная сигнализация. Когда побежали на место, обнаружили, что дым идет из-по крыши. <…> Персонал вывели, клиентов нет», - рассказал очевидец.

На кадрах видно, что открытый огонь занял большую площадь. Горели беседка-пирс на берегу водоема и крыша кафе.

Крупный пожар случился на элеваторе в Уфе 26 сентября. На следующий день в Ишимбае загорелся склад с химическими веществами.

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