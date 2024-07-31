31 июля 2024, 18:47

Крупное ДТП с автобусами произошло на северо-востоке Москвы

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Два автобуса и два легковых автомобиля столкнулись в Лианозовском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о происшествии поступила диспетчеру в 18:16. Участниками ДТП стали автомобиль марки Hyundai и два рейсовых автобуса.

По предварительным данным, есть пострадавшие. Подробностей об их состоянии пока нет. Причины аварии устанавливаются, добавил собеседник 360.ru.

Накануне автобус с пассажирами врезался в дерево на Шипиловской улице в Москве. Медики доставили в больницу водителя. После удара дерево рухнуло.

31 июля 2024, 18:51
На территории детсада в Москве вспыхнул пожар
РИА «Новости»
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На территории детского сада в районе Щукино на северо-западе Москвы вспыхнул пожар. О ЧП 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Садик расположен в Волоколамском проезде. Очевидцы сообщили о задымлении на территории учреждения, добавил собеседник 360.ru.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что возле детсада загорелась деревянная лавка и игрушка в беседке. Эвакуация воспитанников не потребовалась, пострадавших нет, заключил источник.

Ранее самодельный самогонный аппарат стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ульяновске.

Пожары Москва
31 июля 2024, 17:27
Фейк: грузовик смял пять легковушек на региональной трассе
РИА «Новости»
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Владельцы региональных пабликов начали тиражировать однотипный текст сообщения об аварии на трассе, в которой грузовик смял пять легковых автомобилей. При этом в качестве иллюстрации используется одна фотография. Сама авария, о которой идет речь произошла еще в 2020 году.

Авария, о которой идет речь произошла 16 июня 2020 года на на 1649-м километре трассы М-5 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области.

По данным регионального управления ГИБДД, причиной аварии стал отказ тормозной системы у грузовой фуры. Водитель не справился с управлением и наехал на пять легковых машин, двигавшихся в попутном направлении. На месте погибли два человека, семь получили травмы.

Такое веерное распространение фейковой информации используется владельцами пабликов для повышения трафика. Набрав достаточное количество пользователей они продвигают другую недостоверную информацию.

Таким образом, информация о том, что в российских регионах произошла авария с грузовиком и пятью легковыми автомобилями, недостоверна. Столкновение случилось четыре года назад в Челябинской области, а снимок с места события используют для набора подписчиков мошенническим способом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Правда Фейк Региональные паблики заполнили однотипные сообщения о том, что на загородной трассе грузовой автомобиль смял пять легковушек с подтверждением сообщения снимком с места аварии. Некоторые авторы фейка добавляют подробности. К примеру, в Пермском паблике уточнили, что в ДТП погиб блогер.

Челябинская область Грузовики ДТП Машины
31 июля 2024, 16:31
В бургерах из красноярского общепита нашли червей
Unsplash
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В бургерах на вынос, купленных в одном из сетевых ресторанов общественного питания в Красноярске, обнаружились черви. Об этом сообщила в Telegram-канале депутат краевого Законодательного собрания Елена Пензина.

По данным издания « Красноярский рабочий », видео, на котором можно увидеть червяков, Пензиной прислала местная жительница. Сотрудники общепита вернули пострадавшей деньги за испорченные бургеры, но отказались выдать книгу жалоб, сообщив, что ее просто нет.

Женщина обратилась в Роспотребнадзор, который теперь разбирается в случившемся.

Ранее в Красноярском крае произошла другая ситуация, связанная с некачественной едой. Жители Минусинска массово отравились шаурмой. Пострадавшим диагностировали сальмонеллез.

Питание Роспотребнадзор Рестораны Красноярский край
31 июля 2024, 16:26
В Приморье завели дело из-за незаконного детского лагеря на острове Аскольд
РИА «Новости»
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В Приморском крае завели уголовное дело из-за незаконной работы летнего лагеря на острове Аскольд, где дети жаловались на плохие условия. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что еды в столовой этого лагеря хватало не всем, в корпусах не было горячей воды, а детям приходилось мыть комнаты после предыдущей смены.

В прокуратуре заявили, что лагерь работает незаконно. Учредителями заведения являются сотрудники межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив «Татьянин день», которым уже запрещали вести такую деятельность.

«Прокуратура по ЗАТО Фокино признала возбуждение уголовного дела по статье „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности“ по факту размещения организованной группы несовершеннолетних на острове Аскольд под видом детского лагеря», - заявили в пресс-службе.

Ранее работавший с нарушениями детский лагерь закрыли в Кировской области.

Прокуратура РФ Приморье Детские лагеря

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