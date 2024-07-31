Крупное ДТП с автобусами произошло на северо-востоке Москвы

Владельцы региональных пабликов начали тиражировать однотипный текст сообщения об аварии на трассе, в которой грузовик смял пять легковых автомобилей. При этом в качестве иллюстрации используется одна фотография. Сама авария, о которой идет речь произошла еще в 2020 году.

Авария, о которой идет речь произошла 16 июня 2020 года на на 1649-м километре трассы М-5 на территории Катав-Ивановского района Челябинской области.

По данным регионального управления ГИБДД, причиной аварии стал отказ тормозной системы у грузовой фуры. Водитель не справился с управлением и наехал на пять легковых машин, двигавшихся в попутном направлении. На месте погибли два человека, семь получили травмы.

Такое веерное распространение фейковой информации используется владельцами пабликов для повышения трафика. Набрав достаточное количество пользователей они продвигают другую недостоверную информацию.

Таким образом, информация о том, что в российских регионах произошла авария с грузовиком и пятью легковыми автомобилями, недостоверна. Столкновение случилось четыре года назад в Челябинской области, а снимок с места события используют для набора подписчиков мошенническим способом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Правда Фейк Региональные паблики заполнили однотипные сообщения о том, что на загородной трассе грузовой автомобиль смял пять легковушек с подтверждением сообщения снимком с места аварии. Некоторые авторы фейка добавляют подробности. К примеру, в Пермском паблике уточнили, что в ДТП погиб блогер.