18 июня 2024, 11:43

Крупная авария с участием 16 машин произошла на Косинском шоссе

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На Косинском шоссе произошла массовая авария с участием 16 машин. Кадры с места ДТП появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, большегруз вылетел за пределы трассы. Как рассказал 360.ru очевидец, скорая помощь на место ДТП прибыла быстро.

«Врачи обходили машины, не знаю, нужна ли была медицинская помощь», - уточнил источник 360.ru.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, авария произошла в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Водитель большегруза MAN протаранил ехавшие впереди машины. В результате повреждения получили 16 авто. Предварительно, пострадавших нет. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить специалистам.

Движение на этом участке трассы ограничено. Машины едут по одной из трех полос дороги.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия», - уточнили в ведомстве.

ДТП Врачи Дороги Машины Москва
18 июня 2024, 10:32
Дело о незаконной миграции возбудили после массового отравления людей в Москве
РИА «Новости»
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При расследовании дела о массовом отравлении жителей Москвы вскрыли нарушения миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

По последним данным, в рамках уголовного дела о массовом отравлении задержаны три человека - фактический руководитель коммерческой организации по производству продукции, генеральный директор частной организации по приготовлению и доставке еды в Московском регионе, а также руководитель отдела качества.

По данным следствия, с 11 июня к медикам в Москве обратились свыше 100 человек с признаками пищевого отравления - все они заказывали продукты через службы доставки.

В местах реализации продукции провели обыски, после работу организаций приостановили.

Кроме того, установлено, что руководство этих фирм незаконно оформило по месту пребывания нескольких приезжих из Узбекистана. По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции.

СК РФ Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 09:20
Автобус с вахтовиками едва не утонул в Приморье
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В Приморском крае автобус с вахтовиками оказался посередине реки с мощным течением. Видео застрявшей в воде машины опубликовали в пресс-службе правительства региона.

Рабочие попытались переехать вброд реку Максимовку, однако КамАЗ увяз. На опубликованных кадрах видно людей, спасающихся от стихии на крыше автомобиля.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. Машину удалось вытянуть на берег.

По словам очевидцев , из-за бурного потока невозможно добраться до ПГТ Светлая, а около села Усть-Соболевка смыло мост. Более того, в двух районах Приморья ввели режим повышенной готовности.

Ранее на Сахалине сошедший на трассу грязевой сель полностью перекрыл движение транспорта. Объем оползня составил около пяти тысяч кубометров.

Приморье Автобусы Реки
18 июня 2024, 09:14
В Нижегородской области из-за ботулизма 12 человек попали в реанимацию
РИА «Новости»
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Число обратившихся к врачам с признаками ботулизма в Нижегородской области выросло до 14 человек. Об этом со ссылкой на новые данные Минздрава региона сообщило РИА «Новости».

По данным на 07:00 18 июня в больницы доставили 14 человек, в том числе одного ребенка, 12 госпитализированных - в отделении реанимации, уточнили в министерстве.

На фоне отравления жителей региональный СУ СК уже возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Расследование в связи с фактами подозрения на ботулизм проводит и областное управление Роспотребнадзора.

Известно, что пострадавшие ели готовую еду, в частности салат лобио. Заказы делали через один из сервисов доставки. Изготовителем было ООО «Локалкитчен». Специалисты ведомства изъяли потенциально опасное блюдо со склада магазина.

Также массовые случаи отравления зафиксировали в Москве и Казани.

Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 07:59
Голого мужчину с ножом в неадекватном состоянии поймали в Москве
РИА «Новости»
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В Москве дважды схватили мужчину в неадекватном состоянии. Сначала его заметили голым на проезжей части, затем подняли из воды в районе Фрунзенской набережной, сообщил источник 360.ru.

Впервые в экстренные службы позвонили с Рябиновой улицы в Очаково-Матвеевском около 04:30. Очевидец рассказал о мужчине около 40 лет, который бегал с ножом и без одежды по краю моста. Он вел себя неадекватно, и заявитель предположил, что хулиган мог находиться в состоянии наркотического опьянения.

К месту ЧП выехали полиция и бригада скорой помощи. Мужчина бегал по проезжей части. Со слов заявителя, его поймали.

Спустя три часа поступил новый звонок. Напротив дома по Фрунзенской набережной, 16 в воде обнаружили мужчину в неадекватном состоянии. На его спасение направили сотрудников полиции и два катера поисково-спасательной станции «Крымский мост». Мужчину подняли на берег.

В Тверской области спасли женщину, которая два дня пролежала под обломками собственного дома. На нее рухнул потолок.

Наркотики Спасатели Полиция Москва

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