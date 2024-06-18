Крупная авария с участием 16 машин произошла на Косинском шоссе

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Судя по видео, большегруз вылетел за пределы трассы. Как рассказал 360.ru очевидец, скорая помощь на место ДТП прибыла быстро.

«Врачи обходили машины, не знаю, нужна ли была медицинская помощь», - уточнил источник 360.ru.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы, авария произошла в районе дома 11 по улице Дмитриевского. Водитель большегруза MAN протаранил ехавшие впереди машины. В результате повреждения получили 16 авто. Предварительно, пострадавших нет. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить специалистам.

Движение на этом участке трассы ограничено. Машины едут по одной из трех полос дороги.

«Сотрудники Госавтоинспекции принимают оперативные меры по оформлению ДТП и осуществляют регулировочно-распорядительные действия», - уточнили в ведомстве.