19 июля 2024, 19:18

Кровля рухнула у горящего ангара в Талдоме. Есть пострадавший

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В горящем ангаре с машинным маслом в Талдоме рухнула кровля на двух тысячах «квадратов». Известно об одном пострадавшем, заявили в МЧС.

По данным ведомства, пожар удалось локализовать на 4200 квадратных метрах. При пожаре пострадал один мужчина.

Его доставили в больницу, уточнили в ведомстве. Точных данных о состоянии пострадавшего в пресс-службе не привели.

Ранее в МЧС сообщали, что возгорание в Талдоме возникло в цельнометаллическом ангаре. Изначально было известно, что огонь успел распространиться на 1200 квадратных метров.

«В нем хранится машинное масло», - сообщили спасатели.

На месте происшествия работают 30 специалистов и шесть единиц техники.

Пожары МЧС РФ
19 июля 2024, 18:20
«Сломали зуб и челюсть». Многодетного отца жестоко избили на заправке в Подмосковье
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Посещение кафе на заправке в деревни Лыткино городского округа Солнечногорск обернулось для многодетного отца из Москвы серьезными травмами. После жалоб на долгое обслуживание сотрудники заведения сначала вымогали у клиента деньги за «ущерб деловой репутации», а после сильно избили. Об этом пострадавший рассказал в комментарии 360.ru.

Он пояснил, что приехал на заправку вместе с женой, сыном и племянником. В стоящем рядом кафе он сделал заказ, но когда прошло 30 минут, а еду так и не принесли, мужчина пошел поинтересоваться, почему все происходит так долго.

«Ко мне подошел управляющий этого кафе. Я, конечно, матом не ругался, но литературно его оскорбил», - признался собеседник.

В результате менеджер предложил клиенту выйти на улицу, чтобы обсудить недоразумение. Но вместо дискуссии управляющий начал требовать деньги за оскорбление.

«Из сервиса набежали 10 человек. Начали требовать деньги за „подрыв деловой репутации“. Потом они начали меня вдесятером избивать. Сломали зуб и челюсть», - пояснил пострадавший.

По его словам, участники избиения похвастались связями в силовых структурах и пообещали, что им за это ничего не будет. В результате мужчину забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. Он подчеркнул, что просто так это не оставит и намерен действовать по закону.

Представляющий интересы пострадавшего адвокат Александр Карабанов в комментарии 360.ru заявил, что такие этнические банды действуют на ряде заправок Москвы и Московской области, которые провоцируют конфликты с водителями и вымогают у водителей деньги.

«Моему клиенту предъявили претензию, что он якобы кого-то подрезал. К нему подошли порядка 10 человек неславянской внешности, потребовали от него возмещения миллиона рублей. Отказался платить, и за это его избили», - заявил адвокат.

Карабанов подчеркнул, что вместе с клиентом обратился в полицию по факту избиения и разбоя.

В минувший четверг, 18 июля, группа мигрантов напала и избила депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Народному избраннику пробили голову. Следователи задержали трех нападавших в рамках уголовного дела о хулиганстве, которое переквалифицируют на покушение на убийство.


Адвокаты Солнечногорск Водители Избиения
19 июля 2024, 17:01
Пропавшую под Туапсе туристку нашли мертвой через неделю поисков
РИА «Новости»
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В Туапсе нашли погибшей туристку из Санкт-Петербурга, которую унесло в море на сапборде. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Тело 33-летней петербурженки обнаружили на восьмые сутки поисков недалеко от места, где она каталась на сапборде вместе с подругами.

«Рано утром в районе Ольгинки [ее] заметил мужчина. Он катался на сапе. А потом сообщил о находке в экстренные службы», - рассказала подруга погибшей.

Девушка потерялась в море вечером 11 июля. На сапах вместе с приятельницами она вышла около 20:00. Примерно через полчаса поднялся сильный ветер, который начал выбивать надувные лодки из-под туристок.

Одной из подруг погибшей удалось сразу добраться до берега. В воде остались две девушки: их сапборды унесло, поскольку на них не было специальных тросов , которые крепят к доске. К тому же подруги не надели жилеты.

«Сначала в море они были рядом и видели друг друга. Потом их стало относить течением», - вспомнила собеседница издания, добавив, что вторую пропавшую нашли около 23:00, когда уже совсем стемнело.

Поиски жительницы Санкт-Петербурга начали сразу. Утром спасатели осматривали береговую линию с вертолета, а также прочесывали море на катерах, но безуспешно.

Родные петербурженки стали искать ее самостоятельно. В Краснодарский край прилетели муж и отец пропавший.

Тело погибшей перевезут в ее родной город.

Спасатели Санкт-Петербург Краснодарский край
19 июля 2024, 16:13
Пожар в Коктебеле полностью ликвидировали на 40 гектарах
РИА «Новости»
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Крупный природный пожар в Коктебеле ликвидировали. Об этом сообщили 19 июля в МЧС России.

В минувшую среду, 17 июля, спасатели сообщали о ликвидации открытого горения. Сегодня возгорание удалось ликвидировать полностью на площади 40 гектаров.

Тушение пожара осложняли жара и ветер. Для борьбы с огнем подключили авиацию, 16 июля в МЧС сообщали, что на очаги пожара сбрасывали сотни тонн воды. На месте работали около 300 человек.

Условия были тяжелыми в силу особенностей труднодоступной горно-лесной местности. Подвоз воды осуществляли с помощью высокопроходимой техники, отметили в МЧС.

Пожары Лесные пожары Крым
19 июля 2024, 14:40
«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове
РИА «Новости»
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Переросший в драку конфликт произошел в багажном отделении между пассажирами рейса Бодрум — Москва и бойцом лиги RCC Александром Ларкиным в багажном отделении аэропорта Внуково. Подробности ЧП 360.ru рассказал участник происшествия Александр.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз: чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета самолетов. Когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что сейчас „внизу „порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют на самом деле», - заявил собеседник.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили его попутчиков сзади.

«Наносили удары профессионально. У нас человек в больницу с сотрясением мозга вчера уехал. Я, увидев эту ситуацию, пошел выручать своих друзей», - добавил пассажир.

Собеседник подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По его словам, он сам и трое его друзей получили травмы.

Он добавил, что все пострадавшие сняли и зафиксировали травмы, а также написали заявление в полицию.

Александр признался, что у него такая ситуация произошла в первый раз, чтобы профессиональный спортсмен в публичном месте напал на людей со спины и начал их избивать.

По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также по данным источника в драке кроме Ларкина и водителя гольф-кара пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатрром конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драка с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации и попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно и всем мешали. Когда им сделали замечание, они полезли в драку.

Били профессионально Он пояснил, что конфликт начался еще в зоне прилета, когда группа пассажиров шла к зданию аэропорта. В этот момент водитель гольф-кара, который вез Ларкина, в грубой форме потребовал уступить дорогу.

«Они начали нам угрожать, что, мол, сейчас „внизу порешаем, вы не знаете, с кем связались“. Я вообще думал, что они блефуют», - заявил собеседник 360.ru.

Александр уточнил, что три его друга прошли паспортный контроль первыми. Когда он спустился вниз, то увидел, как Ларкин и сопровождавший его водитель разбежались и ударили попутчиков сзади.

Пассажир подчеркнул, что сотрудники таможенной службы аэропорта на происшествие никак не реагировали. После на место прибыли сотрудники полиции. По словам мужчины, он сам и трое его друзей получили травмы.

В деле начала разбираться полиция По данным источника 360.ru, кроме сотрясения головного мозга, у одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму и множественные ушибы. Также, по информации источника, в драке, кроме Ларкина и водителя гольф-кара, пассажиров избивали еще двое мужчин в черной и зеленой футболках, которые сбежали после прибытия полиции.

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не являлся инициатором конфликта.

«Люди, которые его обвинили, были в состоянии опьянения и провоцировали и самого Сашу, и тех, кого он сопровождал, а также всех окружающих», - заявил он.

Тарасов добавил, что благодарен сотруднику аэропорта за адекватную оценку ситуации попытку успокоить агрессивных людей. Также менеджер бойца подтвердил, что сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

В пресс-службе лиги RCC заявили, что ждут итогов проверки правоохранителей по ситуации со своим спортсменом для принятия последующих решений.

В середине мая футболисты клуба «Енисей» стали участниками драки с постояльцами базы отдыха. По словам клиентов, спортсмены вели себя неадекватно им всем мешали. Когда им сделали замечание, то они полезли в драку.

Драки Спортсмены Аэропорт Внуково

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