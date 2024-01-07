Кровля пятиэтажки в Чите загорелась на 500 «квадратах»

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В Кронштадте четырехлетний мальчик лизнул дуло пушки и примерз к нему, сообщил РЕН ТВ. Ребенку потребовалось вмешательство врачей.

Мальчик подошел к пушке на Якорной площади в центре входящего в состав Санкт-Петербурга Кронштадта. Из-за мороза у него тут же примерзли губы и язык: вечером 7 января температура в городе опускалась до -12.

Приехавшие на помощь медработники помогли пострадавшему освободиться и доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как сообщило издание 78.ru , ребенку диагностировали отморожение нижней губы и языка первой-второй степени.

Первые дни 2024 года оказались в Санкт-Петербурге аномально холодными. Как сообщил синоптик Александр Колесов, температура побила рекорд, державшийся более 70 лет.

Жертвой морозов стал трехлетний ребенок, погибший от аллергии на холод : после прогулки он резко начал хрипеть и вскоре потерял сознание.

О риске низкой температуры спасатели предупредили и жителей Центральной России : региональные отделения МЧС посоветовали одеваться теплее и брать дополнительные запасы горючего в поездки.