14 июня 2024, 01:17

Кровля обрушилась на пожаре в здании около ОКБ «Сухого» на севере Москвы

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Пожар в нежилом здании на Боткинском проезде в Москве распространился на 800 квадратных метров. Об этом сообщило МЧС в Telegram-канале.

«Произошло обрушение кровли. На месте работают более 70 специалистов и 25 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

Пожар разгорелся в неэксплуатируемом здании рядом с ОКБ «Сухого». Очаг возгорания находился на четвертом этаже нежилого строения, позже огонь перекинулся на крышу. Ранее спасатели сообщили, что конструкторское бюро пожар не затронул. На объект выехали сотрудники МЧС. В Сети очевидцы сообщают, что дым от пожара идет в сторону Боткинской больницы.

Спасатели Пожары Обрушения Москва
14 июня 2024, 00:13
«Началось веселье». Жителей «Новых Ватутинок» закошмарил бегающий голым сосед
РИА «Новости»
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Неадекватный мужчина уже семь лет третирует целый подъезд дома в ЖК «Новые Ватутинки» в Новой Москве, и только сейчас полиция предприняла действия, чтобы обезопасить от него жильцов. Сосед дебошира Алексей рассказал 360.ru о чудачествах и злодеяниях неспокойного мужчины.

«Я с ним живу уже семь лет рядом. <…> Он с первых дней начал [чудить], по ночам слушал музыку громко, мог уйти и оставить дома музыку», - рассказал собеседник 360.ru.

Алексей отметил, что когда он переехал в этот в дом, сосед кидался на него с ножом. Мужчина очень любит ходить голышом, по всем этажам разгуливает голым, добавил сосед. При этом в подъезде проживает много детей.

Отношения между соседями обострились около года назад. Алексей поделился, что причиной стало происшествие с его старшим сыном. Мальчик шел на секцию в выходной, когда его стали зазывать из квартиры неадекватного соседа.

«С этого момента мы поругались и у нас началось веселье», - отметил Алексей.

Злодейства на камеру Но окончательно испортилось поведение у неадекватного соседа, когда жильцы установили камеры видеонаблюдения в подъезде. Мужчина начал демонстративно чудить на камеру, и стал чаще ходить голым.

«Он начал в мою сторону больше агрессию проявлять, потому что видеонаблюдение поставили, и у меня все оборудование. Пошли угрозы. Постоянно угрожал мне и моим детям», - поделился собеседник.

Сосед также грозился подкинуть «наркоту» и воспользоваться связями, чтобы отправить Алексея на СВО или в тюрьму.

Есть у соседа развлечение - хлопать пожарной дверью, да так, что содрогаются жильцы нескольких этажей. Неадекватный мужчина не дает покоя и женщинам из подъезда, орет на них и пытается ударить. Алексей отметил, что в квартире беспокойного соседа постоянно какие-то сборища: кто-то приходит и уходит, кто-то живет сутками. Алексей предположил, что у соседа в квартире секта или пункт торговли наркотиками.

Соседи не выдержали и в очередной раз вызвали полицию. Дебошира увезли, но выпустили через четыре часа. После этого мужчина снова начал чудить и вышел в подъезд голышом. Наряд снова приехал и забрал неспокойного соседа, на этот раз его пообещали определить в психиатрическую клинику на лечение.

Дети Мужчины Полиция Квартиры
13 июня 2024, 23:38
Загорелось нежилое здание рядом с ОКБ «Сухого» на Боткинском проезде
Телеканал «360»
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В Москве загорелось неэксплуатируемое здание на Боткинском проезде. Огнем охвачено 80 квадратных метров, сообщил источник 360.ru.

Пожар разгорелся на четвертом этаже нежилого здания. Огонь перекинулся на крышу и общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. По информации источника, водоисточники в здании отсутствуют.

По информации MSK1.ru , загоревшееся здание находится рядом с конструкторским бюро «Сухого». В МЧС подтвердили факт возгорания и добавили, что ОКБ огнем не тронуто. Пожарные уже работают на объекте.

На севере Москвы утром 13 июня неизвестный пытался поджечь чайхану. Огонь потушили, обошлось без пострадавших.

Пожары Москва
13 июня 2024, 22:17
«Жалко всех детей». Анестезиолог красноярской стоматологии высказался о смерти мальчика
Pxhere
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Мальчик, погибший во время операции в красноярской стоматологии, был инвалидом с диагнозом ДЦП. В последние месяцы его состояние было удовлетворительным, сообщил источник 360.ru.

По его данным, ранее при лечении детей в этой же клинике проблем не возникало. Анализы мальчика перед операцией были в норме, ребенок чувствовал себя хорошо и не жаловался на самочувствие.

«Ребенок всегда был активный, бегал, прыгал, очень хорошо взаимодействовал с братьями. Никогда не жаловался на самочувствие, всегда улыбался и активно шел на контакт», - сообщил источник.

Он добавил, что анестезиолог рекомендовал матери обратиться в городской стационар, но она решила проводить операцию в выбранной клинике. Во время операции у ребенка начались проблемы с дыханием и с сердцем. Анестезиолог и медсестра начали реанимационные мероприятия.

«Также была вызвана бригада детской скорой помощи, <…> последние также участвовали в реанимационных мероприятиях. В 12 часов 46 минут констатирована биологическая смерть», - заявил источник.

Сам анестезиолог в беседе с 360.ru отказался давать подробные комментарии по поводу случившегося.

«Проводится, я так понимаю, проверка. Я думаю, после этого будет какая-то информация», - сказал врач.

На вопрос о том, жаль ли ему погибшего мальчика, анестезиолог ответил: «Вы знаете, я считаю, что жалко всех детей».

Сестра умершего ребенка предположила, что причиной гибели могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии. Она добавила, что погибший мальчик был приемным, семья взяла его под опеку несколько лет назад.

Дети Врачи Инвалиды
13 июня 2024, 20:42
«Передозировка». Сестра погибшего в стоматологии Красноярска — о причинах смерти мальчика
Freepik
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Причиной смерти семилетнего ребенка в отделении стоматологии в Красноярске могла стать передозировка препаратом при проведении анестезии. Такое мнение в беседе с 360.ru выразила сестра погибшего мальчика Кристина.

«Как сказала медсестра, как сама видела мама, это передозировка анестезии , так как ребенка не взвешивали. Мы еще обратили на это внимание, почему ребенка не взвешивали», - сказала она.

Мальчику ввели препарат, когда мама держала его на руках. По словам Кристины, он уснул, а медсестра говорила, когда нужно перестать введение лекарства. Однако врач предложил продолжить, чтобы ребенок точно уснул.

Мальчика уложили на кушетку, а матери предложили сходить за кофе. Ей объяснили, что операция займет три часа, и она вышла из кабинете, но через некоторое время увидела подъехавший к клинике реанимобиль. Женщина ринулась обратно, но ее не пускали в операционную, объяснила собеседница 360.ru.

«Потом сообщили, что ребенок умер, возникли трудности с дыханием, врач не смог справиться. Никто не извинялся, никто никакую помощнее предлагал», - уточнила Кристина.

Она прибыла в клинику примерно через 40 минут после случившегося. Кристину возмутило, что представители медучреждения пытались выпроводить ее и мать.

«У нас такого горе произошло, полиция ходит, а прием также ведется, труп лежит в соседнем кабинете», - возмутилась девушка.

Она уточнила, что перед посещением клиники ребенок сдал все анализы. Кристина предположила, что смерть ее брата произошла из-за неопытности врача. Погибший мальчик - приемный ребенок. Его взяла семья под опеку несколько лет назад.

«Он стал полноценным членом семьи. У него была операция на сердце несколько лет назад, все нормально было. А здесь ошибка, халатность врача, который погубил жизнь ребенка», - резюмировала Кристина.

По факту смерти ребенка прокуратура Красноярска организовала проверку по поводу качества оказания медицинских услуг. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

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