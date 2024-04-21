21 апреля 2024, 04:41

Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в Новосибирске

Пресс-служба МЧС
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Пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме в Новосибирске, к тушению приступили сотрудники МЧС России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Горит кровля многоквартирного жилого дома на 900 квадратных метрах. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек», - сообщили в МЧС.

В ликвидации возгорания участвуют около 120 пожарных и 32 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Крупный пожар разгорелся на заводе лакокрасочной продукции в Санкт-Петербурге. Огонь успел распространиться на 450 «квадратов». Пламя тушили по повышенному рангу сложности, на месте происшествия работали 32 спасателя и семь единиц техники. С пожаром боролись около четырех часов.

В Смоленской области после атаки украинского дрона загорелась емкость с ГСМ. В нее попали обломки сбитого беспилотника.

Спасатели Пожары МЧС РФ Россия
21 апреля 2024, 04:43
Школьницу из Петербурга жестоко избили одноклассники и сняли ее мучения на видео
Freepik
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Ученики петербургской школы избили одноклассницу в кабинете, кадры с места событий попали на видео. Драка произошла два месяца назад, но известно о случившемся стало только сейчас. Об этом написало издание «Фонтанка».

В публикации сказано, что ЧП случилось в школе Приморского района Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как ученики издеваются над одноклассницей и бьют ее в школьном кабинете.

Потасовка началась, когда дети начали кидаться бумажками друг в друга. Школьник, снимавший видео, стал выкрикивать унизительные слова о национальности девочки, которую били.

По неуточненной информации, на момент происшествия в классе был учитель, однако не стал вмешиваться в конфликт. После драки вызвали родителей в учреждение, перед ученицей извинились.

На скандальное видео обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. После этого правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее московскую школьницу госпитализировали после драки с восьмиклассницей из параллельного класса. Как рассказала мать пострадавшей, у ее дочери диагностировали сотрясение мозга и травму головы.

Драки Санкт-Петербург Дети Школы Видео Школьники
21 апреля 2024, 02:33
Мумифицированное тело женщины обнаружили в московской квартире
РИА «Новости»
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Тело умершей женщины больше года пролежало в квартире на севере Москвы. Об этом сообщили «Известия».

Речь идет о гражданке 1968 года рождения, проживавшей в доме на Дубнинской улице. По словам источника издания, следов борьбы и признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили. Дверь в квартиру пришлось вскрывать из-за того, что она была закрыта изнутри.

Ранее мощный пожар охватил кирпичный дом в Краснослободске. На пепелище строения специалисты обнаружили тело мужчины. Погибшим оказался 46-летний местный житель.

Восьмилетний мальчик, которого несколько дней искали в Бичурском районе Бурятии, утонул в реке. По предварительным данным, ребенок мог оступиться на берегу и упасть в воду. Одна из поисковых групп обнаружила тело ребенка на острове посреди реки.

Женщины
21 апреля 2024, 01:43
Московский водитель шесть раз протаранил машину семьи из Краснодара
РИА «Новости»
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В Москве мужчина на Volkswagen Golf преследовал автомобиль Toyota на Новорижском шоссе. Водитель шесть раз протаранил иномарку, в которой ехала семья из Краснодара. Об этом Telegram-каналу Kub Mash рассказала водитель пострадавшей Toyota Елена.

В Toyota ехали супруги и трое детей. За их машиной увязался коричневый Volkswagen Golf, водитель угрожал им расправой. Москвич шесть раз протаранил машину Елены, пытался выкинуть ее на встречную полосу. При пятом ударе Toyota отбросило на автомобиль Hyundai, который двигался впереди.

После шестого раза Елена смогла оторваться от преследователя. Доехав до поста ГИБДД, женщина написала заявление о покушении на жизнь ее и детей. Однако патрульные завели на нее административное дело за оставление места аварии.

В Башкирии накануне пять человек погибли в аварии с Lada Samara и поливальной машиной. Два человека получили травмы.

Дети Краснодар Семья Машины Водители Москва
21 апреля 2024, 01:15
Видеоблогер «Миша из Канады» погиб в ДТП в Севастополе
РИА «Новости»
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Байкер-видеоблогер Михаил Касперов погиб в ДТП в Севастополе. Об этом сообщил РИА «Новости» крымский политический обозреватель Сергей Веселовский.

«К сожалению, минувшей ночью произошла трагедия. Погиб Михаил Касперов», - сказал Веселовский.

По данным МВД Севастоплоля, 20 апреля мотоцикл Harley Davidson выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2114. Погиб водитель мотоцикла, трое находившихся в машине людей получили травмы разной степени тяжести.

По словам Веселовского, Касперов, который вел YouTube-канал «Миша из Канады», в конце 2023 года переехал в Крым.

«Он русский видеоблогер и патриот России, который в Канаде несколько лет вел информационную войну против Запада. Когда его там совсем прижали, он собрал вещи и <…> окружным путем через несколько европейских стран добирался до Севастополя», - подчеркнул Веселовский.

Ранее мотоцикл Honda перевернулся в Москве, наехав на бордюр. Водитель погиб. Авария случилась у дома № 55 на улице Южнобутовской.

Мотоциклы ДТП Севастополь

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