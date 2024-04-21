Кровля многоквартирного жилого дома загорелась в Новосибирске

Ученики петербургской школы избили одноклассницу в кабинете, кадры с места событий попали на видео. Драка произошла два месяца назад, но известно о случившемся стало только сейчас. Об этом написало издание «Фонтанка».

В публикации сказано, что ЧП случилось в школе Приморского района Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как ученики издеваются над одноклассницей и бьют ее в школьном кабинете.

Потасовка началась, когда дети начали кидаться бумажками друг в друга. Школьник, снимавший видео, стал выкрикивать унизительные слова о национальности девочки, которую били.

По неуточненной информации, на момент происшествия в классе был учитель, однако не стал вмешиваться в конфликт. После драки вызвали родителей в учреждение, перед ученицей извинились.

На скандальное видео обратила внимание глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина. После этого правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее московскую школьницу госпитализировали после драки с восьмиклассницей из параллельного класса. Как рассказала мать пострадавшей, у ее дочери диагностировали сотрясение мозга и травму головы.