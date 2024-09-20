Кровля горящего склада в Подмосковье частично обрушилась
Пожарные локализовали пожар на складе в Апаринках, сообщили в пресс-службе МЧС. Там уточнили, что кровля горящего здания частично обрушилась.
«Всего сегодня Тутаевский городской суд Ярославской области рассмотрел 13 дел об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ», - уточнили в суде.
В итоге 13 человек признали виновными в неповиновении сотрудникам полиции и арестовали на семь суток. Среди них семь жителей Рыбинска, один из Рыбинского района, три ярославца, один из Тутаева и один житель Некоузского района.
Как отметила пресс-служба областного суда, остальные дела рассмотрят в пятницу.
Ранее полицейские задержали в городском парке Тутаева группу мужчин, у которых при себе оказалось холодное и огнестрельное оружие. По данным следствия, они собрались там для потасовки. В итоге блюстители порядка предотвратили массовую драку. Видео с работой правоохранителей оказалось в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как люди в форме уложили лицами в пол группу мужчин.
По словам источника, у здания Басманного суда столпились представители СМИ, подтягиваются сотрудники ОМОН. В ожидании фигурантов дела по стрельбе у офиса Wildberries усилили меры безопасности.
Против Владислава Бакальчука возбудили уголовное дело по нескольким статьям, предпринимателю грозит до 20 лет лишения свободы. Помимо Бакальчука, обвинения предъявили еще шести фигурантам дела. В результате перестрелки погибли два человека, несколько сотрудников компании остаются в больнице.
Фирма окажет родным погибших материальную помощь и возьмет на себя все расходы, связанные с транспортировкой тел и похоронами жертв перестрелки. В столичных больницах остаются раненые сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов. Wildberries внимательно следит за их состоянием.
«Надеемся, что они поправятся как можно скорее. Компания также окажет им необходимую поддержку», - подчеркнули в пресс-службе.
Сотрудники Wildberries работают штатно в других офисах или по желанию из дома. Ситуация не повлияла на деятельность ретейлера и его бизнес-процессы.
Компания окажет полное содействие следствию.
«Мы категорически осуждаем попытки адвокатов Владислава Бакальчука выставить нападавших жертвами, считаем это верхом цинизма», - подчеркнули в WB.
Фирма внимательно следит за новостями о задержании и предъявлении обвинений Бакальчуку и тем, кто его сопровождал.
Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила 19 сентября днем траура в Wildberries в связи с гибелью двух сотрудников.
По его данным, на складе в районе терминала А загорелась машинка для нанесения разметки на тротуаре.
Пламя распространилось на один квадратный метр, пожар потушили. Один человек в результате возгорания получил тяжелые травмы. Официально эти данные подтверждены не были.
360.ru обратился за комментарием в аэропорт Внуково, но на момент написания новости, получить информацию оперативно не удалось.
Накануне в центре Москвы загорелась квартира многоэтажки. Пожар вспыхнул в Мещанском районе, из-за распространения огня стала рушиться фасадная часть здания. Информации о пострадавших не поступало.
В тот же день пожарные спасли из огня пятерых детей в Луховицах. Подразделения «Мособлпожспаса» по автолестнице поднялись на четвертый этаж и эвакуировали несовершеннолетних.