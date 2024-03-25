Кровля Crocus City Hall после теракта обрушилась на 7 тыс. «квадратов»
Площадь обрушения крыши в Crocus City Hall после атаки террористов, по уточненным данным, составила семь тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на данные экстренных служб сообщило РИА «Новости».
Общая площадь возгорания в здании составила 12,9 тысячи «квадратов», уточнило агентство.
Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек.
Четверых обвиняемых в теракте арестовали. Суд отправил их в СИЗО до 22 мая.
В больницах на сегодня остаются 97 пострадавших , сообщила 25 марта министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева.