17 декабря 2024, 01:46

Крокодил напал на мужчину и утащил его под воду

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В Малайзии крокодил атаковал мужчину, переходившего деревянный мост, утащив его под воду. Об этом сообщило издание Malay Mail.

Рептилия напала на мужчину вечером 15 декабря, когда он направлялся в гости к брату. В тот момент он переходил реку по деревянному мосту. Мужчина успел позвать на помощь до того, как крокодил утащил его под воду.

«Тело жертвы было позже найдено членами его семьи примерно в двух метрах от места происшествия в 21:30 (по местному времени) того же дня», - уточнило издание.

На теле погибшего остались следы от зубов рептилии. Останки доставили в больницу для проведения вскрытия.

Ранее в Австралии бывший спортсмен Мерв Хьюз вытащил своего экс-соперника из реки, которая кишела крокодилами.

В октябре в Малави хищник растерзал рыболова на глазах у его друзей. До этого на Шри-Ланке крокодил напал на 60-летнего мужчину, который попытался перейти реку.

Животные Реки
16 декабря 2024, 23:07
Появилось видео смертельного ДТП в Новой Москве с пьяной женщиной на Porsche
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Пьяная женщина на Porsche сбила ребенка с няней в коттеджном поселке на территории Новой Москвы. 360.ru показал момент аварии.

Няня везла мальчика на снегокате по тропинке вдоль дороги. В какой-то момент их догнала черная иномарка. Porsche заехала на заснеженный тротуар и сбила двух человек.

Ребенок попал под колеса первым и впоследствии умер в больнице. Его няня получила травмы. Владелица машины отказалась от медосвидетельствования , но признала вину. Щербинский районный суд Москвы заключил ее под стражу на два месяца.

Бывший муж женщины за рулем Porsche сообщил журналистам, что она злоупотребляла алкоголем. Супруги развелись около пяти лет назад.

Еще одно ДТП случилось на Садовнической улице в центре Москвы. Снегоуборочный трактор опрокинулся, заезжая на подземную парковку. Водитель пожаловался медикам на боль в спине.

Дети ДТП Алкоголь Видео Москва
16 декабря 2024, 21:31
Стрельбу открыли на уроке в христианской школе в США
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Неизвестный устроил стрельбу в школе в американском штате Висконсин. Есть пострадавшие, сообщил телеканал ABC News.

«Полиция в Мэдисоне в штате Висконсин занимается расследованием стрельбы в христианской школе. Известно о нескольких пострадавших», - отметили в сообщении.

По данным телеканала, в школе учащиеся обучаются от детского сада до 12-го класса. Обстоятельства стрельбы устанавливаются.

Ранее после конфликта 16-летний ученик расстрелял юношей в городе Джоппатаун в штате Мэриленд. В результате нападения один из них погиб. Подозреваемого в стрельбе задержали по горячим следам.

В штате Джорджия вооруженный человек пробрался на территорию средней школы и начал стрелять. Несколько учеников получили серьезные ранения, их доставили на вертолетах в госпиталь.

США Стрельба Школы Полиция
16 декабря 2024, 17:02
Потерпевшим крушение танкером «Волгонефть-239» управляла 26-летняя девушка
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Рулевым танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе, была 26-летняя выпускница саратовского колледжа водного транспорта Анастасия. Об этом сообщило ИА «Регион 64».

Сестра Анастасии сообщила агентству, что в момент крушения танкер «Волгонефть-239» стоял на якоре в ожидании выгрузки мазута.

«Когда передали данные о шторме, диспетчер не стал их ставить в безопасное место. Их поставили на открытом пространстве, а капитан не может ставить судно там, где хочет», - поделилась родственница рулевой.

Кроме того, она рассказала о сложностях в эвакуации экипажа с судна. Из-за неблагоприятных погодных условий в Керченском проливе образовались сильные волны, которые затрудняют работу спасательный катеров.

По данным агентства, рулевая окончила саратовский колледж водного транспорта по специальности «судоводитель - помощник механика маломерного судна». Она работала матросом на теплоходе «Волга-2», а также проходила практику на судне «Москва-62».

Танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение 15 декабря. Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. Спасатели подняли из воды восемь членов экипажа одного из судов. По факту крушения танкеров возбудили уголовные дела.

Черное море Инцидент в Керченском проливе Крушение танкеров в Керченском проливе
16 декабря 2024, 15:37
Тигр напал на мужчину в Хабаровском крае
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Посетитель базы отдыха попал в больницу после нападения тигра. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

По данным ведомства, тигр напал на постояльца базы отдыха ООО «Заповедные места» в Нанайском районе Хабаровского края 14 декабря.

Пострадавшего госпитализировали с переломами ребер и раной поясничной области. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«Прокуратура Нанайского района организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению законодательства при организации отдыха граждан», - отметили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах. Виновному по этой статье грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее медведь убил охотника , который разбудил его выстрелом из ружья в Приморском крае.

Прокуратура РФ Животные

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