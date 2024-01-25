25 января 2024, 23:59

Криминального авторитета задержали в Челябинске

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Полиция и Росгвардия задержали в Челябинске криминального авторитета из ближнего зарубежья, который незаконно находился в России. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

На иностранца вышли в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья», - рассказали в ведомстве.

Мужчина является лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов иностранец предъявил российский паспорт и водительское удостоверение с признаками подделки.

Еще в августе 2023 года мужчину депортировали на родину после отбывания девятилетнего наказания. Но спустя несколько месяцев он снова приехал в РФ по поддельным документам.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин и подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Один из задержанных был криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья.

Преступления Росгвардия Челябинск Мужчины Полиция
26 января 2024, 00:10
Пятерых хоккеистов из Канады заподозрили в изнасиловании
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Пятерых хоккеистов сборной Канады обязали явиться в полицию Лондона, где им предъявят обвинение в сексуальном насилии. Об этом сообщила газета The Globe and Mail.

По данным СМИ, спортсмены изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года. Это произошло сразу после чествования команды за победу на чемпионате мира по хоккею.

Правоохранители закрыли дело без предъявления обвинения в феврале 2019 года. Через три года некая женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми спортсменов. Она потребовала от них компенсацию в размере 3,55 миллиона долларов.

Одними из игроков молодежной сборной Канады 2018 года были голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт и форвард «Калгари Флэймз» Диллон Дюбе. Недавно обоим предоставили бессрочные отпуска в их клубах.

В 2022 году нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании девочки-подростка в 2011 году. На тот момент спортсмену было 17 лет.

Спортсмены Канада Хоккей Изнасилования
25 января 2024, 23:55
Семнадцатилетний хоккеист умер на тренировке в Воронежской области
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В Воронежской области умер хоккеист клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Бобров», ему было 17 лет. Как сообщил собеседник РИА «Новости» спортсмен скончался во время тренировки на льду.

«Ничего не предвещало беды, не было никаких столкновений. Он просто упал на лед», - рассказал источник.

Ранее уголовное дело возбудили в Свердловской области после смерти 38-летнего хоккеиста-любителя Дмитрия Горбунова. Сердце спортсмена остановилось в ходе плановой операции по удалению металлической пластины из ключицы.

Перед процедурой хоккеист сдал все необходимые анализы. После случившегося медики ввели его в искусственную кому, но через четыре дня пациент скончался. Как сообщили в свидетельстве о смерти, мужчина умер от сепсиса из-за бактерии клебсиеллы и гипоксического поражения головного мозга.

Спортсмены Болезни Мужчины
25 января 2024, 21:48
Движение поездов на участке Чисмена-Волоколамск восстановили по одному пути
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Железнодорожники восстановили движение составов на участке Чисмена-Волоколамск по одному пути. Сейчас по нему поезда пропускают по очереди в обе стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

По второму пути ремонтники продолжают восстановительные работы. К ним привлекли около 70 сотрудников железнодорожной службы.

Как ранее заявили в МЖД, пассажиров со станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления доставят на компенсационных автобусах , которые будут ездить во время восстановительных работ на участке. Транспорт будет курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск случился в 14:25 в ходе маневровых работ. Из-за этого приостановили движение поездов. На место ЧП отправили несколько восстановительных составов. Действия по ликвидации последствий происшествия координирует специальный штаб.

Дороги Поезда Волоколамск
25 января 2024, 17:58
Компенсационные автобусы запустят от станций Чисмена и Волоколамск после ЧП на железной дороге
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Пассажиров от станций Чисмена и Волоколамск Рижского направления будут доставлять компенсационные автобусы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Сход снегоочистительной машины на станции Волоколамск произошел в 14:25 при маневровых работах. В результате приостановили движение поездов на участке Волоколамск - Чисмена. На место случившегося направили два восстановительных состава. Действия по ликвидации последствий случившегося координирует специальный штаб.

Транспорт назначили на период восстановительных работ по ликвидации последствий схода снегоочистительной машины. Автобусы начнут курсировать от станции Чисмена в Волоколамск и обратно.

«Вокзалы на станциях работают в штатном режиме. Для пассажиров организовано информирование о времени и месте курсирования автобусов», - добавили в МЖД.

Дороги Автобусы Поезда Волоколамск

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