Криминального авторитета задержали в Челябинске

На иностранца вышли в рамках профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

«Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска совместно с управлением по вопросам миграции при силовой поддержке управления Росгвардии задержали гражданина ближнего зарубежья», - рассказали в ведомстве.

Мужчина является лидером преступной среды в местах лишения свободы. При проверке документов иностранец предъявил российский паспорт и водительское удостоверение с признаками подделки.

Еще в августе 2023 года мужчину депортировали на родину после отбывания девятилетнего наказания. Но спустя несколько месяцев он снова приехал в РФ по поддельным документам.

Ранее в Подмосковье задержали двух мужчин и подозреваемого, по заказу которого злоумышленники сожгли машину жителя Подмосковья. Один из задержанных был криминальным авторитетом среди выходцев из ближнего зарубежья.