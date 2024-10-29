29 октября 2024, 08:42

«Крики под окнами были до полуночи». Очевидец — о перестрелке у ЖК в Красногорске

РИА «Новости»
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На месте перестрелки у ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске работали сотрудники полиции, Росгвардии и ОМОН. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Не владею точной информацией, поэтому говорить не буду, но да, была и полиция, и ОМОН (судя по людям в масках), и вроде даже Росгвардия», - отметил он.

Источник добавил, что не слышал звуков стрельбы.

«Крики и вся эта история под окнами были где-то до 00:00, дальше тишина», - сказал собеседник 360.ru.

Полицейские доставили участников конфликта в территориальный отдел УМВД Красногорска. У одного из задержанных нашли аэрозольный пистолет, из которого он выстрелил в воздух, сообщила пресс-служба подмосковной полиции.

«Сообщений в полицию из медучреждений о доставлении к ним пострадавших на данный момент не поступало», - добавили правоохранители.

О перестрелке у ЖК «Изумрудные холмы» стало известно ночью 29 октября. Очевидцы услышали не менее пяти выстрелов.

Красногорск Стрельба Росгвардия Полиция
29 октября 2024, 09:35
Женщина пыталась сжечь мэрию и три машины ДПС в Мегионе
РИА «Новости»
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В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа женщина пыталась поджечь здание мэрии и три автомобиля ДПС. В качестве оправдания злоумышленница заявила, что действовала по распоряжению мошенников, сообщил Telegram-канал Baza.

Сначала женщина приблизилась к зданию администрации и бросила в окна несколько емкостей с воспламеняющейся жидкостью. В одном из помещений вспыхнул пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.

«Затем поджигательница пошла к местному отделению полиции - там она пыталась поджечь три патрульные машины (загорелась только одна)», - уточнил источник канала.

Во время задержания жительница сообщила, что действовала по наводке злоумышленников. Как именно «обманули» женщину, пока неизвестно.

Ранее рязанский подросток пытался поджечь три локомотива. Следователи быстро вычислили 16-летнего юношу. он признался, что за совершение преступления неизвестные в Сети обещали ему денежное вознаграждение.

Задержания Пожары Машины Полиция
29 октября 2024, 05:46
Запертый ребенок во Владивостоке три дня сидит один в квартире и зовет маму
Freepik
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Запертый в квартире ребенок во Владивостоке стучит и громко зовет маму уже на протяжении трех дней. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.

Журналисты опубликовали видео с места происшествия. На записях слышны детские крики и стуки. По предварительным данным, ребенок находится один в квартире. Кричать и звать родителей он начал три дня назад.

На место ЧП уже выехали сотрудники правоохранительных органов. По мнению соседей, ребенку около трех лет.

Ранее женщину в Свердловской области обвинили в покушении на убийство после того, как она родила в бане и выкинула новорожденного в сугроб. Младенца оперативно нашли и госпитализировали.

Дети Владивосток
29 октября 2024, 02:37
В квартире волгоградки начался дождь из фекалий
Freepik
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Дождь из канализационных вод пошел в квартире волгоградки из-за коммунальной аварии. Об этом сообщило издание «Блокнот».

Происшествие случилось в двухэтажном доме на улице Обливской. Нечистоты льются в квартиру женщины каждый раз, когда соседи сверху пользуются туалетом. Это происходит из-за прорыва канализационной трубы. В сложившейся ситуации волгоградка винит управляющую компанию.

По словам пострадавшей, сначала канализационными отходами залило подвал. В трубах образовался засор, который месяцами игнорировали. Из-за бездействия обслуживающей организации бесконечный потоп обрушился на головы жителей первого этажа. Теперь в квартирах пахнет экскрементами.

«Живем как бомжи во всем этом, находиться в квартирах невозможно, запах стоит» - рассказала волгоградка.

Она отметила, что обращалась в жилищную инспекцию, но проблему не решили. Среди пострадавших от последствий аварии оказались проживающие в доме пенсионеры и инвалиды.

Ранее в Коммунарке из-за коммунальной аварии забил фонтан коричневого цвета. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении 360.ru.

Коммунальные аварии Квартиры
29 октября 2024, 00:54
Водитель автобуса в Костроме зажал дверьми голову школьницы и поехал дальше
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Водитель автобуса в Костроме зажал дверью голову 11-летней девочке и поехал дальше вместе с ребенком. Об этом рассказала мама юной пассажирки в беседе с 360.ru.

По ее словам, сейчас самочувствие девочки не очень хорошее. Ей защемило плечевой отдел.

«Был поток народа, который выходил, она выходила следом и взяли двери и закрылись, да еще и поехал [автобус]. Кричали все [водителю], чтобы дверь открыл. Он то ли не слышал, то ли чего, и поехал с защемленным ребенком на ходу», - рассказала женщина.

После происшествия с мамой девочки не связывались ни водитель, ни его начальство. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении.

Как заявили в Информационном центре СК России, председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту случившегося. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Похожая история случилась в июне. Тринадцатилетняя новосибирка получила травмы в автобусе после того, как водитель зажал дверью ее ногу.

Уголовное дело Дети Россия Автобусы Водители Следственный комитет России

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