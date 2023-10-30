30 октября 2023, 13:23

Кремль назвал причину беспорядков в аэропорту Махачкалы

Unsplash
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Беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом являются результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».

Недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией и провоцировать людей не фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, добавил официальный представитель Кремля.

«Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне», - подчеркнул Песков.

Накануне дагестанцы устроили штурм аэропорта Махачкалы и перекрыли и взлетно-посадочную полосу в ожидании приземления самолета из Тель-Авива. Пассажиры некоторое время не могли покинуть уже приземлившийся борт из-за толпы агрессивных протестующих.

Позже выяснилось, что в соцсетях демонстрантов заранее призывали устроить протесты. По факту массовых беспорядков возбудили уголовное дело.

Кремль Дагестан Дмитрий Песков
30 октября 2023, 14:29
Руководство аэропорта Махачкалы озвучило сумму ущерба от беспорядков
Unsplash
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Ущерб, нанесенный аэропорту Махачкалы в результате массовых беспорядков, не превышает 10 миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал директор воздушной гавани Саид Рамазанов.

Глава Дагестана Сергей Меликов провел заседание оперштаба по беспорядкам в махачкалинском аэропорту. Он указал, что подобные деструктивные действия могут не только дестабилизировать обстановку, но и помешать динамичному развитию Дагестана. Действия протестующих никак не помогли жителям сектора Газа, обстрелы не прекратились, Израиль не отреагировал на действия вандалов, констатировал Меликов. Он указал на недостаточно эффективную работу органов местного самоуправления с молодежью и общественными организациями, особенно в тех муниципалитетах, жители которых участвовали в беспорядках.

«Несколько миллионов рублей. <…> Не больше 10 миллионов», - ответил он на соответствующий вопрос.

Пострадали оборудование и объекты инфраструктуры воздушной гавани. По словам Рамазанова, участники акции сломали ограждения и камеры.

Что касается сотрудников аэропорта, то они получили в большей степени моральный вред. Серьезных травм ни у кого нет, есть лишь «небольшие порезы», констатировал Саид Рамазанов. Ремонтно-восстановительные работы и уборка территории начнутся, как только это станет возможным. Пока на месте работают следователи.

Дагестан Беспорядки
30 октября 2023, 13:47
Мужчина разбил створку турникета на станции метро в Москве
Unsplash
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На станции метро «Жулебино» в Москве безбилетник повредил турникет. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Метро Вандализм Москва 2023
30 октября 2023, 13:28
Две воздушные цели сбили над Севастополем. Обломки упали на территорию школы
РИА «Новости»
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Российские военные сбили две воздушные цели над Севастополем. Обломки упали на территорию школы № 27 на Северной стороне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Осколки снарядов также рухнули в Инкермане и на Пасечной улице. Развожаев призвал население сохранять спокойствие и не покидать укрытия.

«Все службы продолжают контроль обстановки», - написал глава Севастополя.

До этого в городе объявили воздушную тревогу. Развожаев опубликовал соответствующее предупреждение с алгоритмом действий для населения.

Утром 30 октября жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор города объяснил, что Черноморский флот начал отбивать предположительную атаку беспилотников.

Средства радиоэлектронной борьбы 24 октября посадили БПЛА в пригороде Севастополя. Тогда горожане также слышали громкие звуки.

Севастополь Армия
30 октября 2023, 10:58
Глава СК запросил доклад о ходе проверки из-за угроз расстрелом в московской школе
РИА «Новости»
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В одной из школ Тимирязевского района в Москве старшеклассник, по информации СМИ, собирался расстрелять своих сверстников из-за травли. Центральный аппарат Следственного комитета России взял дело на свой контроль, а глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.

По сообщению журналистов, ученика неоднократно подвергали травле. Он не выдержал и пригрозил своим одноклассникам расстрелом. Предположительно, причиной угроз стало оскорбление матери школьника.

«Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК.

По данным Telegram-канала Shot , обидчики писали в школьном чате оскорбления, а после его угроз удалили свои сообщения, но доложили об опасности директору. Правоохранители пообщались с подростком, который рассказал о постоянных насмешках сверстников.

Следственный комитет России Москва 2023

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