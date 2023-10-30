Кремль назвал причину беспорядков в аэропорту Махачкалы
Беспорядки в аэропорту Махачкалы во многом являются результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова привело РИА «Новости».
Недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией и провоцировать людей не фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, добавил официальный представитель Кремля.
«Хорошо известно и очевидно, что вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является во многом результатам вмешательства извне», - подчеркнул Песков.
Накануне дагестанцы устроили штурм аэропорта Махачкалы и перекрыли и взлетно-посадочную полосу в ожидании приземления самолета из Тель-Авива. Пассажиры некоторое время не могли покинуть уже приземлившийся борт из-за толпы агрессивных протестующих.
Позже выяснилось, что в соцсетях демонстрантов заранее призывали устроить протесты. По факту массовых беспорядков возбудили уголовное дело.