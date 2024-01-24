24 января 2024, 12:48

Кремль начал изучать информацию о упавшем Ил-76 под Белгородом

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Кремль начал изучать сообщения о рухнувшем в Белгородской области военном самолете Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Не могу сказать, это достаточно новая, свежая информация, сейчас будем с ней разбираться, пока не могу ничего сказать», - указал он.

Кремль Дмитрий Песков Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
24 января 2024, 12:34
Появилось видео с места падения Ил-76 в Белгородской области
Телеканал «360»
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В распоряжении «360» оказалось видео с места падения военного самолета Ил-76 в Белгородской области. В кадр попала заснеженная местность.

Судя по ролику, от места авиакатастрофы поднимаются клубы густого черного дыма.

Украинский блогер Анатолий Шарий подтвердил появившуюся в Сети информацию о том, что самолет перевозил пленных солдат ВСУ. Он подчеркнул, что все они погибли.

СМИ заявили о падении Ил-76 , предположительно, в районе хутора Кривой. Сообщается, что на борту были 63 человека, никто не выжил. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков доложил о «происшествии в Корочанском районе», но не привел подробностей. Он добавил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Гладков изменил свой рабочий график и выехал в район. Других официальных данных пока не поступало. Губернатор пообещал детально рассказать о происшествии позже. Причины авиакатастрофы неизвестны.

Авиакатастрофы Самолеты
24 января 2024, 12:14
Более 60 человек погибли в авиакатастрофе под Белгородом
РИА «Новости»
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На борту разбившегося под Белгородом самолета Ил-76 находились 63 человека. Все они погибли, сообщил Telegram-канал «112».

Военное воздушное судно потерпело крушение в Корочанском районе днем 24 января. Причины авиакатастрофы пока не уточнялись.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на место ЧП прибыла следственная группа и сотрудники МЧС. Сам глава региона изменил свой рабочий график и тоже выехал к месту случившегося.

До этого в Белгороде объявили ракетную опасность. Население призвали пройти в укрытия или спрятаться в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя 30 минут тревогу отменили.

Авиакатастрофы Самолеты
24 января 2024, 12:04
Два грузовика и погрузчик сгорели на заводе в Москве
Freepik
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На территории бетонного завода, расположенного в Южном округе Москвы, сгорели две грузовые машины и автопогрузчик. Основной версией пожара считают поджог, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, сигнал о пожаре поступил в МЧС около семи утра в среду. В сообщении фигурировал адрес бетонного завода на улице Котляковская.

Прибывшие на место спасатели застали два полыхающих грузовых автомобиля и охваченный огнем автопогрузчик. За 18 минут пламя полностью потушили. Предположительно, кто-то намеренно сжег технику. В результате пожара обошлось без пострадавших.

Накануне в Москве в Милютинском переулке произошел пожар в трехэтажном здании, примыкающем к частной школе. Около 200 детей распустили по домам из-за ЧП. Здание, в котором происходило загорание, принадлежит Римско-католической церкви Апостолов Петра и Павла.

Пожары Москва
24 января 2024, 11:54
Бастрыкину доложат о расследовании нападения на подростков на востоке Москвы
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на двух подростков около торгового центра на востоке Москвы. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что сюжет о происшествии вышел в эфире федерального канала. Согласно ему восемь человек избили двух школьников около торгового центра на Щелковском шоссе. При этом нападавших отпустили.

По данным следствия, беспричинное нападение произошло 19 января. Потерпевшим оказали медицинскую помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России», - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее студенты РАНХиГС устроили массовую драку на юго-востоке Москвы. Конфликт начался после того, как к ним подошел прохожий и потребовал угостить его сигаретой.

Драки Следственный комитет России Москва

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