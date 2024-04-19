«Крайне неудобно за это». Гуф извинился перед пострадавшей на концерте в Екатеринбурге

«Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», - написал Гуф.

Также девушка получила от артиста цветы и конфеты. Снежана поблагодарила за презенты и поддержку в своем Instagram*.

«Всем спасибо за слова поддержки, всех вижу. Со мной все в порядке», - поделилась она.

По данным Telegram-канала Shot , молодой человек, который забрался на сцену к Гуфу, а после сделал с нее сальто в толпу и ударил по голове Снежану, оказался бойцом ММА. Ему 19 лет, и он работает комплектовщиком на складе маркетплейса.

Как стало известно, молодой человек мечтает стать рэпером. Он заранее запланировал на концерте кумира сделать сальто, чтобы артист обратил на него внимание и согласился записать совместный трек. Перед мероприятием мужчина выпил спиртное.

Shot уточнил, что после случившегося с ним общались полицейские, молодому человеку грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

«Очень хочется верить, что с ним как минимум провели беседу и он поймет, что так делать нельзя», - добавила в беседе с «360» организатор концертов.

По ее словам, служба безопасности уточняет обстоятельства произошедшего на площадке.