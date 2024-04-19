19 апреля 2024, 17:40

«Крайне неудобно за это». Гуф извинился перед пострадавшей на концерте в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) передал записку с извинениями девушке Снежане, которая пострадала на его концерте в Екатеринбурге из-за выходки фаната музыканта. Об этом организатор концертов сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Снежана, поправляйся скорее! Крайне неудобно за это», - написал Гуф.

Также девушка получила от артиста цветы и конфеты. Снежана поблагодарила за презенты и поддержку в своем Instagram*.

«Всем спасибо за слова поддержки, всех вижу. Со мной все в порядке», - поделилась она.

По данным Telegram-канала Shot , молодой человек, который забрался на сцену к Гуфу, а после сделал с нее сальто в толпу и ударил по голове Снежану, оказался бойцом ММА. Ему 19 лет, и он работает комплектовщиком на складе маркетплейса.

Как стало известно, молодой человек мечтает стать рэпером. Он заранее запланировал на концерте кумира сделать сальто, чтобы артист обратил на него внимание и согласился записать совместный трек. Перед мероприятием мужчина выпил спиртное.

Shot уточнил, что после случившегося с ним общались полицейские, молодому человеку грозит до 15 суток ареста за мелкое хулиганство.

«Очень хочется верить, что с ним как минимум провели беседу и он поймет, что так делать нельзя», - добавила в беседе с «360» организатор концертов.

По ее словам, служба безопасности уточняет обстоятельства произошедшего на площадке.

Концерты Музыка Екатеринбург Рэпер Гуф
19 апреля 2024, 17:17
Обшивка фасада дома частично обрушилась на юге Москвы
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Обшивка фасада дома частично обрушилась на автомобиль BMW на Каширском шоссе, в Южном административном округе Москвы (Орехово-Борисово Южное). Об этом сообщил источник «360».

ЧП случилось у дома № 65, корпус 3. Информация о нем поступила в экстренные службы около 16:30. Уточнялось, что никто не пострадал.

Кусок обшивки отвалился на 16-м этаже. Иномарка получила повреждения. По данным источника, сохраняется угроза обрушения панелей фасада. Территорию огородили, на место приехали представители управляющей компании и полицейские.

В начале апреля в московской школе в районе Орехово-Борисово Южное обрушился потолок. Это произошло в коридоре на первом этаже. Обошлось без пострадавших. Контролирующие органы и технические службы немедленно начали разбираться в причинах случившегося.

Обрушения Иномарки BMW Москва
19 апреля 2024, 16:02
Ураганный ветер снес с крыши здания часть обшивки
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Штормовой ветер сорвал металлический лист с крыши пятиэтажного здания на улице Машиностроения рядом с метро «Дубровка». Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

В спасательные службы сообщение о повреждении дома поступило в примерно в 15:30. Железный лист оторвался от крыши офисного здания и упал прямо на тротуар. По информации источника, никто не пострадал. На место ЧП прибыли спасатели.

Бушующий ветер также валит в столице деревья. Комплекс городского хозяйства Москвы предупредил жителей, что ураганная погода продлится до вечера 19 апреля. Москвичей попросили быть осторожными и внимательными на улице.

Спасатели Погода Москва
19 апреля 2024, 15:59
Бастрыкин поручил узнать, откуда у подозреваемого в убийстве байкера в Люблине миллионы
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело об убийстве из-за парковки в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, 21-летний подозреваемый припарковал машину рядом с подъездом жилого дома в Люблине. Местный житель сделал мужчине замечание, но тот набросился на него с кулаками.

«В ходе словесного конфликта подозреваемый нанес множественные удары руками и ногами по туловищу потерпевшего, а также нанес ему удар ножом в область живота, после чего с помощью соучастников скрылся с места происшествия», - передали в ведомстве.

Следователи выяснили, что подозреваемый живет в России нелегально. У мигранта была временная регистрация, но она закончилась в феврале.

В Москве задержали отца и друга предполагаемого убийцы. При обыске в доме возможного преступника правоохранители нашли более 44 миллионов рублей и 300 тысяч долларов.

«Глава ведомства поручил установить <…> источники происхождения крупной суммы денежных средств, изъятых в ходе обыска у родственников подозреваемого, проверить имеющуюся информацию о возможных нарушениях», - добавили в аппарате.

Предполагаемого убийцу и двоих соучастников задержали в Ростовской области. Мужчин в ближайшее время доставят в Следственный комитет Москвы на допрос.

Как выяснилось, погибший был мотоциклистом. На поиски предполагаемого преступника пустились байкеры со всей России.

Они распространяли листовки с фотороботом подозреваемого, высматривали его в толпе.

Убийства Россия Мужчины Машины Следственный комитет России Москва
19 апреля 2024, 14:28
Подозреваемого в убийстве в Люблине и его соучастников задержали в Ростовской области
РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве из-за замечания о парковке на юго-востоке столицы задержали в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Подозреваемый и двое соучастников задержаны в Ростовской области», - передали в Следкоме.

Убийства Россия Москва

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