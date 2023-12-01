01 декабря 2023, 17:25

Красноярского таксиста ранили ножом. Он пытался спасти женщину от друзей ее экс-супруга

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В Красноярске таксист получил ножевое ранение во время заказа. Он пытался увезти женщину, на которую напали друзья ее бывшего мужа. Экс-супруг еще во время брака вел себя неадекватно, рассказала «360» пострадавшая Екатерина.

Детали нападения По словам женщины, сначала она услышала из дома звуки сигнализации своей машины. Помощница Екатерины увидела, что у автомобиля стояли три человека и стучали по нему. Девушка собиралась отвезти своего 10-летнего ребенка на празднование дня рождения, и он уже ждал ее на улице.

«Я поняла, что это бывший муж, и выскочила в пальто. Просто надела кроссовки и выскочила. В это время ребенок уже убегал от бывшего мужа, спрятался где-то за домом. Вот эти мужики за ним бежали, говорили: „Можешь убегать, мы все равно тебя догоним“», - поделилась Екатерина.

Когда она спустилась вниз, ребенок успел забежать в подъезд. Возвращаться в квартиру женщина побоялась, чтобы не привести злоумышленников в свое жилье. Поэтому ей пришлось вызвать такси. Друзья экс-супруга Екатерины заблокировали таксисту путь своим автомобилем, а затем погнались за ним с ножом.

«Такая благодарность ему, просто не бросил меня, пытался реально увезти. У них случилась перепалка. И бывший муж приказал ребятам с ним расправиться. Он (таксист - прим. ред.) уже понял, что лучше убегать. Вот в это время один достал нож, и они за ним побежали. Он вернулся обратно в крови», - рассказала женщина.

Избивал и разбил бутылку о голову Собеседница «360» уточнила, что развелась с мужем в 2018 году. В браке она подвергалась домашнему насилию. Муж избивал супругу, а однажды даже разбил бутылку о ее голову. Мужчина пытался забрать у жены детей, добавила она.

«У него какая-то вот такая вот маниакальная задача со мной расправиться, забрать детей. Полиция бездействует, людей отпустили. <…> Куда стучать, куда уже кричать? Теперь мы даже дома не можем жить», - пожаловалась Екатерина.

Женщина писала множество заявлений на экс-супруга, но правоохранители никак не реагировали. После инцидента с таксистом возбудили уголовное дело, но злоумышленников не задержали, они до сих пор на свободе.

Преступления Красноярский край
01 декабря 2023, 18:29
Человек упал на пути в московском метро
РИА «Новости»
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Интервалы движения поездов восточного участка Калининской линии (8) московского метро увеличили из-за упавшего на пути человека. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

Об обстоятельствах происшествия пока ничего не сообщалось.

К настоящему моменту расписание уже начали вводить в график.

Ранее, 17 ноября, подросток упал на пути на станции метро «Театральная». Машинист вытащил 15-летнюю девочку из-под состава. Она получила закрытую черепно-мозговую травму и гематомы. Потребовалась госпитализация. Пострадавшую отвезли в отделение детской нейрохирургии.

Похожий инцидент произошел на северном участке Замоскворецкой линии в начале ноября.

Еще один человек упал под поезд на Курском вокзале в Москве 9 ноября. Пострадавшего оперативно достали и передали медикам, но спасти его жизнь не удалось.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
01 декабря 2023, 18:25
Спасатели потушили пожар в квартире жилого дома в Волжском
unsplash.com
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Пожар в доме в Волжском удалось оперативно ликвидировать. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По информации ведомства, в квартире загорелись вещи на площади 15 квадратных метров. Тушение заняло 21 минуту, включая время на прибытие. На месте ЧП работали 20 человек и семь единиц техники.

«Пострадал мужчина, его передали медикам», - рассказали спасатели.

Ранее мэр города Игорь Воронин сообщил, что в доме произошел взрыв газа , из-за чего в двух квартирах начался пожар. Власти также заявляли, что в результате ЧП погиб один человек.

Позже МЧС России предоставило уточненные данные: ни взрыва, ни жертв не было.

Днем 1 декабря пожар вспыхнул на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. Спасатели локализовали пламя. К работам по тушению привлекли более 100 человек и 45 единиц специальной техники.

В этот же день в Приморском районе Санкт-Петербурга загорелась мебельная фабрика. Площадь распространения пожара достигла 200 квадратных метров.

Пожары МЧС РФ
01 декабря 2023, 18:22
МЧС опровергло информацию о гибели человека при взрыве газа в Волжском
Unsplash
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МЧС опровергло сообщение мэра города Волжского в Волгоградской области Игоря Воронина о гибели мужчины при взрыве бытового газа. Опровержение опубликовала пресс-служба ведомства.

По уточненным данным, в одном из домов произошел пожар, охвативший одну из квартир. Пострадал мужчина, его передали медикам.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар за 21 минуту, включая время на прибытие», - добавили в ведомстве.

В квартире загорелись вещи, пожар распространился на территории 15 квадратных метров. На место происшествия приехали 20 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Огнеборцы оперативно потушили пожар.

Мэрия сообщала о взрыве бытового газа на Пионерской улице и пожаре в двух квартирах. Позже власти заявили об одном погибшем. Информация не подтвердилась.

Днем 1 декабря крупный пожар произошел на московском вещевом рынке «Садовод».

Огонь охватил территорию в 600 квадратных метров. МЧС пришлось привлечь к тушению пожара более 100 сотрудников.

Пожары Газ
01 декабря 2023, 18:08
Взрыв газа в Волжском унес жизнь человека
Соцсети
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Жертвой взрыва газа в доме в Волгоградской области стал один человек. Об этом заявила мэрия города Волжский, сообщило РИА «Новости».

Из-за взрыва бытового газа в доме на Пионерской начался пожар. Огонь охватил две квартиры, данные об остальных пострадавших пока не публиковались.

Мэр города Игорь Воронин подтвердил информацию о взрыве в жилом здании.

Газ Взрывы

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