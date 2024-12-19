19 декабря 2024, 10:08

Красноярского депутата и экс-бойца ММА приговорили к 160 часам работ за драку

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Бывший боец ММА и депутат Владимир Ивашкин устроил драку на дороге в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Потасовка произошла еще в августе этого года на кольцевой дороге на пересечении улиц 2-й Брянской и Брянской в городе Красноярске.

Депутат ехал за рулем иномарки Honda и не уступил дорогу встречной Audi. Водители вышли из машин на проезжую часть, и между ними завязалась словесная перепалка. Конфликт перерос в драку, во время которой Ивашкин пять раз ударил своего оппонента в лицо и бросил его на асфальт.

После этого бывший боец скрылся с места потасовки, а пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга, переломом челюсти и глазницы, а также множественными синяками и кровоподтеками.

Свою вину Ивашкин не признал и заявил правоохранителям, что защищал свою мужскую честь. Однако суд, изучив записи с видеокамер, заключение экспертов и показания свидетелей, признал его виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Теперь депутат должен выплатить 120 тысяч рублей компенсации морального вреда, 40 тысяч рублей расходов на лечение и пройти 160 часов обязательных работ.

Ранее бурятского депутата Михаила Мишурина сняли с поста после того, как он совершил пьяное ДТП за рулем служебной машины.

Драки Суд Прокуратура РФ Депутаты Красноярский край
19 декабря 2024, 10:45
Челябинцы сообщили об оцеплении Дворца культуры железнодорожников
РИА «Новости»
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В Челябинске оцепили дворец культуры железнодорожников (ДК ЖД). Об этом сообщило местное издание 74.RU.

На видеозаписи, опубликованной изданием, видно как рядом с ДК ЖД ходят люди с автоматами. На территории также заметили полицейские машины.

«Группа людей с оружием прошла с парковки ко входу во дворец, территорию оцепили», - уточнили журналисты.

По данным источника 74.RU в силовых структурах, сегодня рядом с дворцом культуры проходят учения сразу нескольких ведомств.

Накануне работники «Мособлпожспаса» приняли участие в общеобластных учениях по эвакуации. На тренировке спасатели отработали действия при ЧС.

Челябинск Полиция
19 декабря 2024, 08:21
Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
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Число пострадавших в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Мурманской увеличилось до 31 человека, среди них пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«По уточненной информации, в результате ЧП с поездом № 11 Мурманск - Санкт-Петербург пострадал 31 человек, из них пятеро детей. В больницу госпитализировали 14 человек, четверо в тяжелом состоянии. Погибли двое», - отметили в компании.

В РЖД пообещали выплатить по 2,2 миллиона рублей родственникам погибших. Также перевозчик выразил готовность предоставить бесплатную реабилитацию и лечение пострадавшим пассажирам в своих медицинских учреждениях. Кроме того, пассажиры получат выплаты от страховой компании.

Два поезда столкнулись в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Всего в вагонах находились 326 пассажиров.

Поезда Мурманская область
19 декабря 2024, 08:02
На борту пропавшего на Камчатке самолета Ан-2 три человека
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В Камчатском крае ищут самолет Ан-2 с тремя людьми на борту. Об этом сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Воздушное судно (ВС) с регистрационным номером RA-33555 совершало полет по маршруту Мильково - Оссора. Сработал аварийный радиомаяк», - написал он.

По данным представителя, на поиски самолета вылетели два поисково-спасательных воздушных судна Росавиации. В них находятся спасатели ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база».

Самолет осуществлял коммерческую перевозку груза. На борту находятся члены экипажа, пассажиров нет. Как рассказали журналистам в транспортной прокуратуре, по факту случившегося начали проверку. Связь с самолетом пропала примерно в 13:00 по камчатскому времени.

Спасатели Самолеты Камчатка
19 декабря 2024, 06:54
Самолет Ан-2 пропал на Камчатке
РИА «Новости»
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На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

«Осуществлявший коммерческую перевозку груза борт Ан-2 пропал на маршруте Мильково-Оссора. Пассажиров на борту, по предварительным данным, нет. Сработал аварийный датчик», - написал он.

Источник РИА «Новости» с экстренных службах добавил, что всего на борту находились три члена экипажа, но без пассажиров.

В Камчатской транспортной прокуратуре сообщили РИА «Новости», что ведомство по факту пропажи на севере полуострова самолета Ан-2 начало проверку.

«Связь с воздушным судном Ан-2 была утеряна около 13:00 по камчатскому времени. В установленный срок воздушное судно не прибыло в пункт назначения, стартовали спасательные мероприятия», - отметили в пресс-службе.

В сентябре самолет Ан-2 рухнул в Московской области.

На Камчатке пропал самолет Ан-2, летевший в поселок Оссора. Об этом на странице в социальной сети « ВКонтакте » сообщил министр региона по чрезвычайным ситуациям Сергей Лебедев.

Самолеты Камчатка

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