Красноярец заметил рекламу наркотиков на упаковке кураги
Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на коробке с курагой. Как сообщил Telegram-канал «Борус. Люди», мужчина купил сухофруктов в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице.
На коробке он обнаружил QR-код, который ведет на сайт, продающий запрещенные вещества.
«Мужчина уточнил, что рекламный QR - не наклейка, он напечатан на коробке с курагой», - сообщил «Борус. Люди».
Подозрительной пачкой кураги заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку.
Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов провел новогодний рейд и помог задержать торговца наркотиками. Злоумышленник не только расклеивал объявления о своем наркомагазине, но и сам хранил и сбывал эти опасные вещества. Подозреваемого доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовное преследование. До этого парламентарий наведался в публичные дома.
Житель Красноярска обнаружил рекламу наркотиков на коробке с курагой. Как сообщил Telegram-канал «Борус. Люди» , мужчина купил сухофруктов в лавке «Овощи и фрукты» на Парусной улице.