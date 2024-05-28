28 мая 2024, 09:11

Красноярец сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

РИА «Новости»
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Недовольный проверкой документов житель Красноярска сломал ногу полицейскому. Подробности сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 26 мая инспекторы ДПС заметили возле дома на улице 3-я Шинная подозрительного мужчину. Его остановили для установления личности и проверки на причастность к совершению преступлений. Но законные действия полицейских не понравились красноярцу и он устроил драку. Один из полицейских получил перелом правой голени.

«Будучи недовольным законными действиями инспекторов ДПС, мужчина оказал сопротивление представителям власти», - передали в Следкоме.

По факту применения силы в отношении представителя власти возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в Петербурге мужчина выпил 100 таблеток от эпилепсии и попытался убить полицейского. Петербуржец был не рад приезду экстренных служб, которые вызвала его мать. Злоумышленник достал пистолет и ранил одного из правоохранителей.

Уголовное дело Преступления Россия Мужчины Кражи Следственный комитет России
28 мая 2024, 09:20
Российские пограничники за год пресекли контрабанду на полмиллиарда рублей
РИА «Новости»
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За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей — примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора — руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

На северо-западном и западном направлениях засекали в основном оружие, боеприпасы, наркотики и психотропные вещества, товары двойного назначения и попадающие под действие ответных ограничительных мер России. На Северном Кавказе были попытки незаконного провоза драгметаллов и оружия. На казахстанском направлении практиковалась контрабанда подсанкционной продукции и стратегически важных товаров и ресурсов, на дальневосточном - незаконное перемещение водных биоресурсов, дериватов особо ценных диких животных, драгоценных камней.

Кулишов добавил, что на приграничной территории с 2020 года выросло количество нарушений природоохранного законодательства в отношении ценных растений. С этого времени удалось пресечь свыше 300 случаев незаконного оборота женьшеня и радиолы розовой.

В марте у прилетевшей из Катара пассажирки в московском аэропорту нашли незадекларированные ювелирные изделия общей стоимостью более 4,2 миллиона рублей.

За 2023 год российские пограничники помешали контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов на более чем 500 миллионов рублей и культурных ценностей - примерно на 100 миллионов. Об этом РИА «Новости» сообщил первый замдиректора - руководитель погранслужбы ФСБ Владимир Кулишов.

Контрабанда ФСБ Россия Оружие
28 мая 2024, 01:13
Упавшую со скалы в Крыму туристку спасли
Пресс-служба МЧС
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В Феодосии спасатели нашли и отправили в медицинское учреждение сорвавшуюся со скалы девушку. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым.

Происшествие случилось на горе Васюковка в районе Агатового пляжа в Феодосии. Девушка сорвалась с 50-метровой высоты. Участие в поисково-спасательной операции приняли сотрудники Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым и ГКУ РК «Крым-спас».

Спасатели оказали пострадавшей первую помощь и транспортировали девушку к автомобилю скорой помощи для госпитализации.

В условиях дикой природы необходимо соблюдать меры безопасности, напомнили в МЧС. Не следует подходить к обрывам и местам обрушения породы, совершать экстремальные восхождения без специальной подготовки. В ведомстве отметили, что нужно обязательно регистрироваться перед походом в местных отделах МЧС.

Ранее бейсджампер из Красногорска трагически погиб в Кабардино-Балкарии, спрыгнув с горы Ликоран. По словам его спутников, погода была неподходящей для совершения прыжка.

Спасатели МЧС РФ Крым Россия
28 мая 2024, 00:07
«Теперь ехать некуда». Хозяйка пострадавшего дома в Балашихе рассказала о падении БПЛА
Телеканал «360»
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Частный дом в Балашихе получил серьезные повреждения в результате падения БПЛА — жильцы остались без дачи и летнего отдыха. Об этом в комментарии 360.ru рассказала хозяйка пострадавшего объекта Наталья.

По ее словам, в этом доме семья проживала практически постоянно, в том числе зимой. Там собирались родственники женщины - дочки, внуки и зятья. Так должно было быть и предстоящим летом.

«Главное, в начале сезона. Если бы еще это было осенью, а сейчас… Трое малышей, самой старшей три с половиной годика, младшему полтора. И вот все остались летом без отдыха, без дачи. Очень досадно. Мы и зимой здесь все всегда собираемся, в Новый год всегда все здесь, всей большой семьей. Теперь ехать некуда», - поделилась Наталья.

По ее словам, от дома почти ничего не осталось. Из-за падения БПЛА снесло крышу. Из здания все успели выйти.

«Муж скомандовал: „Быстро на выход“. Мы успели выскочить, дочка с ребенком на руках, и мы с мужем», - подчеркнула женщина.

Она добавила, что ребенок очень испугался, а у супруга заложило уши. Мужчине оказали медицинскую помощь. Сама Наталья не пострадала. Ее дочь после случившегося уехала к себе домой в Люберцы.

«Мы сейчас тоже поедем, потому что у нас есть в Москве, где жить», - добавила Наталья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил о падении БПЛА на частный дом в Балашихе. Дрон сбили средства ПВО. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении здания.

Беспилотники Семья Балашиха
27 мая 2024, 23:55
Осколки сбитого БПЛА в Балашихе задели двух мужчин
РИА «Новости»
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Глава городского округа Балашиха Сергей Юров по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева выехал на место падения обломков сбитого БПЛА. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Осколки задели двух мужчин. Одному из них оказали медпомощь на месте. Второго пострадавшего госпитализировали - угрозы для жизни нет. Юров призвал население соблюдать спокойствие и доверять информации из официальных источников.

На месте ЧП продолжают работать спецслужбы, добавил глава Балашихи.

«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал», - подчеркнул Юров.

Воробьев ранее сообщил, что средства ПВО сбили беспилотник , обломки которого упали на частный дом. Губернатор Подмосковья также пообещал оказать помощь в восстановлении здания.

Беспилотники Сергей Юров Андрей Воробьев Балашиха

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