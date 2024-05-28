Красноярец сломал ногу полицейскому из-за проверки документов

Вечером 26 мая инспекторы ДПС заметили возле дома на улице 3-я Шинная подозрительного мужчину. Его остановили для установления личности и проверки на причастность к совершению преступлений. Но законные действия полицейских не понравились красноярцу и он устроил драку. Один из полицейских получил перелом правой голени.

«Будучи недовольным законными действиями инспекторов ДПС, мужчина оказал сопротивление представителям власти», - передали в Следкоме.

По факту применения силы в отношении представителя власти возбудили уголовное дело. Выяснилось, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Ранее в Петербурге мужчина выпил 100 таблеток от эпилепсии и попытался убить полицейского. Петербуржец был не рад приезду экстренных служб, которые вызвала его мать. Злоумышленник достал пистолет и ранил одного из правоохранителей.