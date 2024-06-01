Красноярец дважды попался с наркотиками полицейским

В первый раз жителя Минусинска патрульные остановили на трассе в Курагинском районе. От освидетельствования мужчина отказался, честно признавшись, что накануне употреблял наркотики.

Полицейские наши у красноярца пакет с запрещенными веществами и прибор для курения. Машину у водителя забрали, а против владельца возбудили административное дело за отказ от медосвидетельствования и уголовное по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ.

«На следующий день сотрудники увидели знакомое лицо в Курагине», - предали авторы материала.

Мужчину снова остановили и нашли у него 19 граммов наркотиков. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Его уже отправили в СИЗО.

Ранее в России одобрили законопроект, по которому полиция станет получать информацию о пациентах с алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями. Правоохранители смогут выборочно проверять квартиры, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями.