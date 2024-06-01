01 июня 2024, 14:25

Красноярец дважды попался с наркотиками полицейским

РИА «Новости»
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В Красноярском крае 53-летний мужчина два дня подряд попадался с наркотиками полицейским. Злоумышленника отправили в изолятор, сообщил Telegram-канал Kras Mash.

В первый раз жителя Минусинска патрульные остановили на трассе в Курагинском районе. От освидетельствования мужчина отказался, честно признавшись, что накануне употреблял наркотики.

Полицейские наши у красноярца пакет с запрещенными веществами и прибор для курения. Машину у водителя забрали, а против владельца возбудили административное дело за отказ от медосвидетельствования и уголовное по статье за незаконные приобретение, хранение, перевозку запрещенных веществ.

«На следующий день сотрудники увидели знакомое лицо в Курагине», - предали авторы материала.

Мужчину снова остановили и нашли у него 19 граммов наркотиков. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Его уже отправили в СИЗО.

Ранее в России одобрили законопроект, по которому полиция станет получать информацию о пациентах с алкоголизмом, наркоманией и психическими заболеваниями. Правоохранители смогут выборочно проверять квартиры, где живут люди с вредными пристрастиями или психическими отклонениями.

Наркотики Уголовное дело Тюрьмы Водители
01 июня 2024, 11:01
Три человека пострадали при столкновении такси и фуры на МКАД
РИА «Новости»
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На внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись такси, легковушка и фура с прицепом. Как сообщил источник 360.ru, пострадали три человека.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о состоянии пострадавших пока нет. Подробности аварии выясняются.

Дептранс предупредил водителей, что из-за ДТП движение по двум левым рядам трассы ограничено.

«Будьте внимательны и выбирайте пути объезда», - передали в департаменте.

Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На Калужском шоссе столкнулись три легковушки. В аварии пострадали два человека.

ДТП Такси Водители
01 июня 2024, 10:49
Глава Минздрава Камчатского края получил тяжелые переломы в ДТП
РИА «Новости»
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Глава Минздрава Камчатского края Александр Гашков попал в аварию. Он получил серьезные травмы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

ДТП Камчатка
01 июня 2024, 09:22
Природный пожар под Ростовом локализовали на 169 гектарах
Пресс-служба МЧС
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Природный пожар в Ростовской области удалось локализовать. К тому моменту площадь распространения огня достигла 169 гектаров, сообщила пресс-служба МЧС России.

В тушении участвовали 200 пожарных и 70 спецмашин. Вертолет Ми-8 МЧС сбросил на горевшую территорию более 30 тонн воды.

Уточняется, что угрозы распространения пожара на населенные пункты нет.

Лесной пожар вспыхнул в Тарасовском районе еще вечером 31 мая. Предположительно, причиной стал удар молнии. Поначалу в тушении задействовали около 120 спасателей. Пришлось привлечь и авиацию МЧС. К утру огонь распространился на территорию в 63 гектара. На место направили аэромобильную группировку в составе 100 огнеборцев и 26 спецмашин. Прокуратура региона организовала проверку по факту ЧП.

Пожары Лесные пожары МЧС РФ
01 июня 2024, 00:59
До семи человек выросло число пострадавших при ЧП в московском метро
Unsplash
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Семь человек пострадали в результате ЧП в московском метро. Об этом сообщил источник 360.ru.

Ранее сообщали о пяти пострадавших. При этом степень тяжести не уточняли.

Ранее замначальника московского метрополитена Юлия Темникова заявила , что в результате происшествия никто не получил повреждений. Всех пассажиров вывели со станции сотрудники учреждения, на месте ЧП работали МЧС и Росгвардия, отметила Темникова.

По данным 360.ru, из столичной подземки после ЧП на Сокольнической линии эвакуировали 171 взрослого и 12 детей.

Остановка поезда на Сокольнической линии метро произошла вечером 31 мая. Очевидцы рассказали о задымлении в вагоне.

Метро Москва ЧП на Сокольнической линии московского метро

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