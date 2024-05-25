25 мая 2024, 22:31

Краснодарскую школу с упавшей на детей кровлей сняли на видео

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Сильный ветер сорвал часть кровли со здания школы в Краснодаре и уронил металлические листы на учеников, выстроившихся на торжественной линейке в честь последнего звонка. Прибывшие на место медики забрали в больницы 10 человек. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что часть крыши учебного заведения открылась после падения металлических листов. Подход к школе оградили.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В ходе расследования они пообещали установить ответственных за техническое состояние здания.

Глава администрации Краснодара Евгений Наумов заявил, что врачи отпустили на амбулаторное лечение всех пострадавших детей, кроме одного мальчика. Ребенку понадобилась помощь хирургов и травматологов.

Дети Школы Больницы Врачи
25 мая 2024, 22:27
Мать случайно заперла ребенка в автомобиле у Красной площади
Freepik
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Женщина случайно заперла маленького ребенка в автомобиле Porsche в центре Москвы, оставив ключи внутри машины. Об этом написали «Известия».

Мать обратилась за помощью к случайным прохожим и спасателям. Но открыть машину не удавалось.

Тогда участники спасательной операции разбили стекло в одной из дверей автомобиля, после чего женщина вытащила плачущего младенца. Ребенок не пострадал.

В ноябре 2023 года в Магадане мать едва не заморозила в машине двухлетнего сына. Женщина заперла ребенка в автомобиле и оставила на морозе. Мальчик в машине находился без верхней одежды, хотя температура на улице была -20 градусов. Его заметил случайный прохожий и вызвал полицию. Патрульные разбили стекло, вынули плачущего ребенка и согрели. После этого его госпитализировали.

Спасатели Дети Женщины Машины Полиция Красная площадь
25 мая 2024, 20:24
Массовая авария парализовала движение на юге Москвы
РИА «Новости»
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Несколько машин столкнулись на Юго-Восточной хорде Московского скоростного диаметра. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

«На МСД (ЮВХ, в районе дома 3, корпус 14, по Дорожной улице) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города», - отметили в ведомстве.

По информации дептранса, движение в сторону Севанской улицы было затруднено. Водителям посоветовали искать пути объезда. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее массовое ДТП произошло в Новой Москве. На 24-м километре Калужского шоссе столкнулись три автомобиля - Kia Magentis, Kia Rio и BMW. В аварии пострадали два человека - у них выявили закрытые черепно-мозговые травмы и переломы ног. Пострадавших госпитализировали в ГКБ имени Юдина.

ДТП Машины Водители Дептранс Москвы Москва
25 мая 2024, 19:58
Появились кадры из взятой штурмом квартиры стрелка из Петербурга
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Сотрудники СОБР Росгвардии штурмом взяли квартиру с открывшим стрельбу по правоохранителям мужчиной на Народной улице в Санкт-Петербурге. Пресс-служба Северо-Западного управления ведомства опубликовала видео с места происшествия. В ходе проведенных обысков в помещении нашли пистолет.

Сотрудники СОБР Росгвардии штурмом взяли квартиру с открывшим стрельбу по правоохранителям мужчиной на Народной улице в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба Северо-Западного управления ведомства опубликовала видео с места происшествия. В ходе проведенных обысков в помещении нашли пистолет.

В пресс-службе Росгвардии заявили, что переговоры со стрелком продолжались несколько часов. Но сдаваться мужчина не захотел. В ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление, и к нему применили табельное оружие.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что полицию на место вызвал сотрудник магазина, который в ходе конфликта со стрелком получил ранение из травматического пистолета.

После злоумышленник забаррикадировался в своей квартире и открыл огонь по прибывшим силовикам.

Очевидец стрельбы на Народной улице в комментарии 360.ru заявил, что всего услышал четыре выстрела и увидел выбитые стекла в машине Росгвардии.

По данным «Фонтанки», стрелком оказался 59-летний уроженец Чечни , проходивший по делу об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах в 90-е годы. По данным журналистов, конфликт с продавцом магазина связан с замечанием, которое он сделал стрелку из-за курения в неположенном месте.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев заявил, что стрелок проходил лечение в поликлиниках, занимающихся восстановлением душевного здоровья.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Мужчины Квартиры
25 мая 2024, 19:49
Стрелявший в полицейских в Петербурге умер после операции
РИА «Новости»
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Мужчина, который стрелял по полицейским в Санкт-Петербурге, скончался после проведения операции. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Скончался через 30-40 мин после проведения операции», - написал он.

Хинштейн подчеркнул, что мужчину не застрелили. Депутат допустил, что стрелок, скорее всего, получил тяжелые контузии.

О гибели стрелявшего на Народной улице писала «Фонтанка». По данным журналистов, мужчина оказал сопротивление силовикам.

В Росгвардии отмечали, что СБОР пошел на штурм квартиры, где забаррикадировался злоумышленник. В помещение правоохранители проникли через балкон, использовав светошумовые гранаты. Ведомство сообщало о нейтрализации стрелка.

В его квартире обнаружили два обреза и два пистолета.

Санкт-Петербург Стрельба Росгвардия Полиция

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